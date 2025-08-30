Patadas, piñas y gritos: la violenta riña que sacudió la madrugada cipoleña

Otra madrugada violenta en Cipolletti a la salida de un boliche que terminó con intervención policial.

La madrugada de este sábado volvió a estar marcada por la violencia en el centro de Cipolletti . Alrededor de las 6:30, a la salida del local nocturno KPLA , sobre la calle General Roca, un grupo de jóvenes protagonizó un violento enfrentamiento que incluyó golpes de puño, insultos y la intervención de la policía.

Un vecino de la zona aportó un video que muestra cómo tres personas se dirigieron hacia un vehículo estacionado a pocos metros del boliche , en el cual otros jóvenes se disponían a retirarse . Uno de los integrantes del grupo abrió la puerta del acompañante e intentó agredir al ocupante del asiento delantero , mientras una mujer y otro hombre intentaban frenarlo en medio de gritos y amenazas .

La situación escaló cuando descendieron más pasajeros del vehículo y comenzaron las trompadas . En la grabación se observa la intervención de un hombre vestido de negro, aparentemente parte de la seguridad privada del local, que, a los gritos de “basta, te dije basta”, intentaba imponer orden . Sin embargo, lejos de calmarse, más personas que salían del boliche se acercaron como curiosos, sumando tensión al escenario.

pelea boliche kapla cipolletti agosto 2025 LM Cipolletti

Cuando parecía que el conflicto se disipaba, los primeros agresores regresaron y reanudaron la pelea con patadas y golpes, hasta que efectivos policiales que estaban en la esquina intervinieron para dispersar al grupo. Con apoyo de la seguridad privada, lograron separar a los involucrados y evitar que la pelea derivara en un episodio mayor.

Fuentes de la Comisaría Cuarta confirmaron a LM Cipolletti que cerca de las 4:20 ya habían recibido un primer llamado por disturbios dentro del boliche, aunque al arribar los efectivos el incidente ya se había calmado. Respecto a la pelea de las 6:30, precisaron que no hubo detenidos, heridos ni denuncias posteriores.

violentos incidentes fuera de un boliche del centro cipoleño.mp4

Un boliche con antecedentes

No es la primera vez que el local nocturno KPLA queda en el centro de la polémica por hechos violentos. En 2024, dos grupos de jóvenes, compuestos por chicas y muchachos, se enfrentaron a golpes a la salida del mismo boliche, ubicado a pocos metros de la Comisaría 4°.

La pelea de ese entonces también fue filmada por testigos y se extendió sobre la vereda y la calle, obligando a algunos vehículos a frenar de golpe para no embestir a los protagonistas. Una joven denunció luego haber sufrido lesiones en la cabeza y en las piernas, aunque sin necesidad de atención médica. Según relató, el conflicto se había originado dentro del boliche tras un cruce con su ex pareja y se trasladó al exterior, donde las agresiones se descontrolaron.

La denunciante incluso solicitó una medida judicial de prohibición de acercamiento contra su ex novio y su entorno de amigos, lo que derivó en una causa judicial.

Los recurrentes episodios de violencia a la salida de los boliches generan preocupación entre los vecinos del centro cipoleño, que denuncian ruidos, corridas y peleas cada fin de semana. Aunque en esta ocasión no se registraron heridos ni detenciones, el nuevo enfrentamiento refuerza la alarma por la seguridad en la zona y la necesidad de medidas más estrictas para evitar que la madrugada se convierta en escenario de conflictos callejeros.