Pese a los controles, hubo incidentes en Cipolletti durante la madrugada de navidad

El intendente Rodrigo Buteler estuvo en la plaza alrededor de las 3 de la madrugada y además destacar que “había mucha gente”, subrayó que los controles fueron efectivos porque evitaron las picadas y los ruidos molestos que provocan.

Peleas, piedrazos, botellazos y disparos

Y, efectivamente, hubo una multitud durante la madrugada de navidad, pero pese a la presencia de las autoridades se registraron incidentes violentos, que dejaron como consecuencia una inspectora de Tránsito y una policía lesionadas por piedrazos que arrojaron asistentes durante un fuerte enfrentamiento en el que se escucharon escopetazos.

La muchedumbre comenzó a juntarse durante los primeros minutos de la jornada. Algunos caminando y otros en autos y motos. Muchos llegaron con heladeras conservadoras con bebidas alcohólicas y también con potentes parlantes con música estridente.

Con el correr de las horas se produjeron algunas peleas, pero el más fuerte episodio se registró cuando amanecía.

BMA

Una versión indica que se desató un enfrentamiento entre jóvenes y que los policías intervinieron para separarlos, pero los peleadores se resistieron y rechazaron. Pero además desde el público comenzaron a tirarle piedrazos y botellazos, que provocó lesiones en una de las policías y una inspectora de Tránsito, quien debió ser asistida en la guardia del hospital, precisó el jefe comunal.

La refriega generó un caos de corridas y gritos y estallidos de los escopetazos que lanzaban los uniformados. Varios de ellos patrullaban en motos.

Trascendió que se registraron detenciones, aunque hasta el momento no se informó cuántas. Más tarde, avanzada la mañana, varios jóvenes se habían acercado a la Comisaría 4ta. Buscaban información sobre sus amigos detenidos. Estuvieron largo rato esperando en la vereda.

Pelea en pleno centro

Otra fuerte gresca se registró fuera del boliche-pub KPLA, ubicada en la calle Roca casi España, pleno centro de la ciudad. Hubo piñas, insultos y un vidrio del local averiado de un piedrazo.

Vecinos contaron que alrededor de las 5 comenzaron a escuchar gritos desaforados de una mujer que reclamaba que le habían robado un teléfono y amenaza a todo el mundo con represalias fatales. Hay al menos un video que circula en las redes sociales que refleja en el suceso.

La chica estaba acompañado por otros dos hombres que intentaban calmarla. Aunque uno de ellos también tuvo reacciones violentas contra el personal de seguridad.

violentos incidentes fuera de un boliche del centro cipoleño.mp4

Asistió personal del municipio en un auto Fiat y también varios efectivos de la policía, en un patrullero, motos y bicicletas.

Después en medio de insultos subieron a un Volkswagen Gol, pero no les arrancó. Intentaron ponerlo en marcha a empujones, pero tampoco funcionó. Mientras lo hacían, la mujer siguió agraviando a quien la miraba. Incluso un muchacho que se ofreció para darles una mano también fue insultado. “Les fui a ayudar y me terminaron puteando”, lamentó. Finalmente dejaron estacionado el Gol en la misma calle Roca y se fueron caminando. Al parecer no son de acá porque uno de sus epíteto que más utilizaron era el “cipoleños p….”.