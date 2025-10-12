Sin reacción: un flojísimo River perdió con Sarmiento de local y ya lleva cuatro derrotas al hilo

El Verde le dio otro cachetazo al Millonario en el Monumental: los de Gallardo tuvieron muchas chances, pero jugaron mal y no levantan cabeza.

El momento de River preocupa y mucho a todos los hinchas: ocurre que cayó por 1-0 ante Sarmiento en el Monumental, tuvo un pésimo desempeño y se fue silbado por los fanáticos del Monumental. Con esta derrota, el Millonario acumuló su cuarta victoria consecutiva en el certamen doméstico, perdió seis de sus últimos siete cotejos y se aleja de la cima de su zona. Para colmo, puso en peligro su clasificación para la Copa Libertadores del año próximo.

Tras un emotivo homenaje con aplausos incluidos por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo , un River repleto de bajas buscó tomar las riendas del compromiso, aunque Sarmiento sorprendió adelantando líneas y presionando alto a partir de mitad de cancha. El Millonario, con dificultades para generar juego por las inclemencias climáticas y la velocidad que el agua le imprimía al césped, apenas tuvo un par de acercamientos en los pies de Maximiliano Salas. La más clara fue de Giuliano Galoppo , que no llegó a rematar tras un error en la salida de Lucas Acosta en un córner.

Los intentos más concretos del cuadro de Núñez, impreciso durante la primera media hora, fueron por intermedio de Nacho Fernández , quien exigió al arquero con un remate de media distancia; y Thiago Acosta , en su presentación inicial como titular a los 20 años, que también hizo intervenir al guardameta. Sin embargo, se trataban de acciones esporádicas, ya que al local le costaba encontrar pases y ser preciso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1977503617931198810&partner=&hide_thread=false ACOSTA SALVÓ A SARMIENTO DOS VECES



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/JBjONLllq5 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 12, 2025

El cuadro de Junín, que había pasado pocas veces los tres cuartos de cancha, sorprendió a los miles de hinchas presentes en el Monumental: Alex Vigo comandó una jugada ofensiva, disparó desde lejos y Franco Armani tomó el balón tras un rebote en Milton Casco. Si bien todo parecía indicar que el campeón del mundo lo tenía controlado, se le escapó e Iván Morales definió de caño para estampar el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1977506990155841692&partner=&hide_thread=false ¡INSÓLITO ERROR DE ARMANI Y GOL DE MORALES PARA EL 1-0 DE SARMIENTO ANTE RIVER EN EL MÁS MONUMENTAL! pic.twitter.com/wqzdv1c7hR — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2025

El local, con más empuje que fútbol, no claudicó y contó con varias oportunidades para igualar el marcador, mientras se tensaba el ambiente en la cancha. Facundo Colidio habilitó a Fabricio Bustos, que no pudo vencer la resistencia del guardameta cuando quedó mano a mano. Un rato después, Galoppo sacó un potente latigazo que obligó a Acosta a volar para evitar el empate. Así, el hombre bajo los tres palos de la visita empezó a transformarse en figura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1977511024270963104&partner=&hide_thread=false OTRA VEZ ACOSTA El arquero de Sarmiento voló para sacarle el empate a Galoppo



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/WP70KnsNmZ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 12, 2025

En el arranque del complemento, el ritmo que River había logrado encontrar minutos atrás se diluyó por completo. Si bien Marcelo Gallardo hizo ingresar a Miguel Borja para sumar jugadores en ataque, lo cierto es que prácticamente no generó peligro -salvo un bombazo de Nacho- y los de Facundo Sava recuperaron la compostura. Con paciencia y a la espera de una eventual contra, Sarmiento hizo que el compromiso se jugara a su gusto y placer.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1977523282225111287?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&partner=&hide_thread=false Giménez la tiró por arriba y Sarmiento se perdió el segundo ante River



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/ifgZoGVxcP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 12, 2025

Mientras desde las tribunas bajaba el famoso "Movete, River, movete", que dejaba entrever el enojo de la parcialidad millonaria por la parsimonia de los futbolistas, el Muñeco hizo debutar a un juvenil: se trata de Cristian Jaime, delantero de 19 años, que se paró por detrás del Colibrí por el sector izquierdo. En su desconcierto, el anfitrión tuvo el 1-1 con un zapatazo de Paulo Díaz que estrelló el travesaño; pero Elián Giménez erró una chance increíble dentro del área que le hubiera permitido cumplir con la ley del ex.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1977522980491006267?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&partner=&hide_thread=false TREMENDO BOMBAZO DE PAULO DÍAZ QUE EXPLOTÓ EN EL TRAVESAÑO



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/KfXp050QoE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 12, 2025

A medida que fue creciendo la desesperación, los de Núñez se hundieron en su propia intrascendencia: más allá de la preocupación por otro flojo desempeño en casa, lo cierto es que el DT sigue sin encontrar el equipo y no pudo imprimirle su sello a lo largo del año y medio que lleva su segundo ciclo al frente de la institución.

Sobre el cierre, con el enojo de la gente a cuestas, Jaime gambeteó, se sacó a dos rivales de encima y Borja la empujó para salvar a River. El delantero colombiano, sin embargo, estaba en posición adelantada y no evitó el papelón de su equipo: los silbidos y abucheos, por supuesto, dejaron en evidencia una profunda crisis deportiva. Otro baldazo de agua fría...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1977528814822400002&partner=&hide_thread=false RIVER LLEGÓ AL EMPATE CON BORJA PERO... Cristian Jaime hizo una gran jugada pero el gol fue anulado por posición adelantada del colombiano



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/CsqwKxglbN — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 13, 2025

El resumen de River-Sarmiento

Formación de River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Santiago Lencina, Thiago Acosta; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1977490808875130929&partner=&hide_thread=false Nuestros 11 para esta tarde frente a Sarmiento #TorneoBetano | #VamosRiver pic.twitter.com/esseRpuyhG — River Plate (@RiverPlate) October 12, 2025

Formación de Sarmiento: Lucas Acosta; Joel Godoy, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela, Alex Vigo; Yair Arismendi, Manuel García, Carlos Villalba, Julián Contrera; Lucas Pratto e Iván Morales. DT: Facundo Sava.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Gol: Iván Morales (30').

Transmisión: TNT Sports.