Bomba: ya habría fecha y sede para la Finalissima entre la Selección Argentina y España

En la nación ibérica ya dan por sentado que el encuentro que enfrenta a los campeones de América y Europa se llevará a cabo en la ventana de marzo.

El esperado duelo entre la Selección Argentina y España por la Finalissima ya tendría fecha y sede confirmadas. Según el diario Marca, el encuentro se disputaría el sábado 28 de marzo de 2026 en el estadio Lusail de Doha, en Qatar , que resulta ser el mismo escenario en el que la Albiceleste conquistó la Copa del Mundo de 2022 tras vencer a Francia por penales , luego de que el duelo culminara con un atrapante 3-3.

En las últimas semanas se habían evaluado distintas alternativas como Wembley, Riad o Montevideo , pero finalmente la ciudad asiática se perfila como la opción definitiva para recibir a los campeones de América y Europa. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ya comenzaron a coordinar los detalles del evento, que se jugará dentro de la ventana FIFA programada entre el 23 y el 31 de marzo de ese año .

El combinado nacional arriba a la cita como vigente coronada a nivel mundial y también como bicampeona continental, mientras que los ibéricos, que se alzaron con la Eurocopa de 2024 , continúan afianzando un plantel repleto de joyas y jóvenes tras asegurarse prácticamente su lugar en la próxima competición ecuménica. Esta nueva edición del certamen repetirá el formato que en 2022 enfrentó a la Albiceleste con Italia en el Reino Unido.

En aquella oportunidad, había sido triunfo 3-0 para el equipo comandado por Lionel Scaloni. Aquel compromiso ofició como una especie de relanzamiento del antiguo torneo Artemio Franchi, organizado conjuntamente por la UEFA y la Conmebol. En esta ocasión, el duelo ante los europeos promete un nivel futbolístico alto y un gran atractivo simbólico, ya que se disputará a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Cómo terminó el último partido entre Argentina y España

El estadio Lusail, que tiene capacidad para más de 88.000 espectadores, volvería a recibir al seleccionado celeste y blanco. El último enfrentamiento entre Argentina y España se produjo el 27 de marzo de 2018, en un amistoso disputado en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, donde la Roja se impuso por 6-1.

La goleada fue recordada por la ausencia de Lionel Messi, quien no pudo ser de la partida por una lesión; y por la actuación sobresaliente de Isco, autor de tres goles: el encuentro había sido correspondiente a un enfrentamiento de preparación de cara al Mundial de Rusia, donde los dirigidos por Jorge Sampaoli tuvieron una pésima performance. Desde entonces, ambos elencos no volvieron a cruzarse.