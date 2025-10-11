Qué pasó con el pochoclero y el churrero en la Fiesta de la Cerveza: "No me calmo nada"

Los tensos episodios se dieron en el marco de la popular celebración que se realiza en la capital provincial. Doble escándalo.

Espuma por la boca... En el marco de la Fiesta de la Cerveza que se desarrolla este fin de semana en la costanera de Viedma, inspectores municipales salieron a hacer controles y se llevaron una doble sorpresa. Fue en la costanera de la capital rionegrina, en la zona de la Plazoleta del Fundador.

Primeramente, dos inspectoras le pidieron los datos a un vendedor ambulante de churros, quien reaccionó agresivamente y amenazó a las empleadas del Estado. Entre insultos y reproches, el churrero se alejó rápidamente y las controladoras le tomaron una foto para enviarla a Supervisión.

Unos minutos después, el dueño de una conocida pochoclería se negó a mostrar su carnet de habilitación y el de manipulación de alimentos, dos papeles básicos para todo comercio alimenticio. Se hizo un informe y el pochoclero reaccionó agresivamente: "¿Por qué no multan a los que se subieron con camionetas a la plazoleta?, recriminó y luego retrucó: "Yo tengo el carro homologado, no me calmo un carajo".

Las inspectoras, siempre según el portal Noticias Net, labraron un acta, tomaron fotografías y se fueron ante el riesgo de que pase a mayores.

Regresó la calma en la Fiesta de la Cerveza

Luego, en el resto de los emprendimientos, que son más de una decena, no hubo que lamentar inconvenientes.

Norberto Domínguez, jefe de Protección Ciudadana de Viedma, indicó: "El equipo está chequeando que todo lo que pase ahí funcione como debe, que estén dadas todas las garantías para que nuestros vecinos y visitantes que concurran a la fiesta, estén ante todo lo dispuesto, que cumplan con los cuidados y normas correspondientes".

Asimismo, destacó: "Con el objetivo de que hagan un buen desempeño de sus servicios. Lamento que los señores no puedan dar fe de las cuestiones básicas para ofrecer su servicio como el resto, que no tuvieron ni tienen problema para su funcionamiento adecuado".

"Lamentamos el maltrato que tuvieron hacia nuestros inspectores, que con toda seguridad llevan adelante sus funciones con un sumo respeto y autoridad para poder actuar en sus facultades", añadió.