Cómo viene el finde largo en Las Grutas: ocupación, precios y fiestas de la Cerveza y la Pesca

La ciudad balnearia por excelencia, se prepara para vivir el finde largo con todo. También habrá una competencia atlética. Los datos más relevantes.

Cuáles son las expectativas en Las Grutas.

Con casi un “50 % de reservas en el sector hotelero” , poco menos de la mitad de esa cifra en “departamentos y casas” y varios eventos de interés general, Las Grutas ya palpita el fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural .

Un relevamiento de la Secretaría de Turismo de la ciudad balnearia determinó que la ocupación en hoteles para los próximos días, de momento, alcanza el 48,35% y en la otra clásica modalidad de alojamiento (casas y departamentos) el 23,6% .

Asimismo, hoteleros a los que consultó LM Cipolletti realizaron balances dispares sobre el movimiento en sus respectivos hospedajes en uno de los destinos preferidos por los rionegrinos y argentinos a la hora de pasear y descansar.

Guarda La Ola En Guarda La Ola, Matías Resa espera que aumente la demanda en las próximas horas.

Dos de los empresarios del rubro aseguraron que la demanda se encuentra por debajo de sus expectativas mientras que el tercero se mostró muy conforme con el caudal de huéspedes aunque aclaró que “para eso resolví bajar los precios”.

Desde el complejo de departamentos Eva Luna (San Antonio 172) señalaron a este medio: “La ocupación es baja, viene muy tranquilo todo. Hay gente preguntando pero pocos concretan, estimo que este finde van a venir sin reservas”.

En ese sentido, precisaron que “notamos menos interés de los turistas que en años anteriores. Estamos en la tercera bajada, cerca del casino”.

Un diagnóstico similar brindó Matías Resa, propietario de Guarda La Ola (General Roca 777), quien estimó andar por “apenas el 20% de la ocupación”.

Las Grutas Las Grutas, hermosa en cualquier época del año.

La excepción, al menos en nuestra breve recorrida, fue Luca Prado, cuya opinión resulta sumamente valiosa pues dispone de cinco opciones de hospedaje en Las Grutas: Complejo Amanecer, Los Soles y el Mar, Solymar, La Reja, Ruca Malen.

“Yo estaré en un 50% de ocupación, re bien dentro de todo. Esperaba menos la verdad. Bienvenido sea”, celebró.

Los valores para alquilar este finde en Las Grutas

En Eva Luna “para una familia de 4 personas, el departamento de 2 habituaciones sale entre $ 75 y 80 mil. Y una habitación para 1 ó 2, entre 45 y 50 mil pesos, con wifi, aire acondicionado…”.

“Hay, por ejemplo, reserva de una familia de Bariloche que pagó cuatro noches por 300 mil pesos, con dos habitaciones, parrilla, wifi, freezer, microonda, completito...”, comentó.

Por su parte, Prado ofrece en sus recintos departamentos de una habitación “por 40 ó 50 mil pesos, tengo 13 alquilados, necesitaba que haya movimiento y por eso los rebajé un poco”.

En tanto, en Guarda La Ola cuesta “80 mil pesos para 4 personas, con todos los servicios. También tenemos la opción de camping, siempre apostando por esta hermosa ciudad”, explica Resa.

Eventos deportivos, pesca y la fiesta de la cerveza

La propuesta es más que interesante en un fin de semana plagado de atracciones para los turistas que suelen hacer de Las Grutas uno de los destinos turísticos más importantes del país.

Por ejemplo, se realizará la Fiesta de la Cerveza denominada “espuma de mar”. ¿Dónde? En la tercera bajada. ¿Cuándo? Viernes y sábado desde las 19. Se anuncian “djs en vivo, paella a la vista el sábado al mediodía, degustación y venta. Mucha cerveza, música y diversión frente al mar. ¡Entrada libre y gratuita!”, informaron en la página oficial de Turismo.

Los amantes de la pesca también estarán de parabienes. Es que el domingo, de 10 a 16, en playa Las Conchillas se realizará la XXVIII Fiesta Nacional del Pejerrey.

“Vuelve uno de los eventos de pesca más esperados, con la Copa Challenger en homenaje a Hernán "El Negro" Colman.

Categorías y premios:

• Élite: hasta $150.000 + trofeo

• Promocionales, Veteranos y Principiantes: hasta $120.000 + trofeo

• Inclusiones, Damas y Niños: hasta $50.000 + trofeo

Además: Premio a la pieza mayor $70.000

Informes e inscripciones: 2934 529263

• Categorías Elite y Promocionales: $20.000

•Categorías Inclusiones, Damas y Niños: $15.000

Servicio de buffet disponible durante toda la jornada.

Como si fuera poco, se disputará la competencia Arenas Run Trail, con una conferencia sobre Deportología Integral incluida. La convocatoria es para el sábado y domingo. Inscripción abierta. Cupo 500 atletas. Inscripción $45.000 en 3 cuotas de $15.000

Descuentos a grupos/equipos:

10 atletas -10%

15 atletas -15%

20 atletas -20%

25 atletas -25%

30 atletas -30%