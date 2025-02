Tiene 9 hijos, las mejores recetas y una gran historia: Stella, personaje del puerto de San Antonio

Ella tiene 69 y se jubiló como portera de una escuela . El un año más y “fue pescador toda la vida hasta que tuvo dos ACV en el mar y entre el médico y yo le prohibimos volver a salir con el barco”, confiesa. Juntos la remaron para que a sus ¡9 hijos! no les falte nada.

image - 2025-02-27T122554.254.jpg Stella tiene su localcito cerca del muelle, en el Puerto de San Antonio.

Los conocen todos. El “boca en boca” funciona a la perfección en pueblos pequeños. Pero también ayuda mucho en los tiempos que corren a nivel difusión y marketing la promoción que les hace uno de sus chicos que brilla en redes sociales.

Se trata de “El Flaco” francopatriota_2023, quien sube videos relacionados a la pesca y los frutos de mar que se convierten en virales con asiduidad. “Franco tiene una zapatería, vienen los turistas que lo conocen por los videos y le piden que les deje saludos, un señor de Vaca Muerta se emocionó incluso. Impensado todo lo que genera”, se sorprende Stellita sobre el fenómeno de su hijo influencer.

“Tenemos nuevo hijos, 19 nietos y 3 bisnietas. En 2026 se vienen las Bodas de Oro, los 50 años de casados. Lo único que le enseñamos a nuestros hijos es a ser responsables, a trabajar, a organizarse económicamente. ‘Mamá voy a vender helados me decían… Ah, ¿no estudias hijo? Bueno a trabajar. Y como sos mayor, el 50 % se aporta para la casa que acá les damos todo y a pulmón’. Les inculcamos esa conducta y hoy gracias a Dios disfrutamos de nueve hijos maravillosos”, reivindica a sus descendientes.

“¿Así que les dijeron que soy un personaje? Jajaja -risas-. Capaz porque acá no se me escapa un solo cliente en la pescadería y marisquería, siempre los atiendo con una sonrisa, se les brinda respeto a quienes vienen a comprar y no nos guardamos ningún truco de la cocina”, asegura mientras despacha a unos jóvenes que “pasamos y nos tentamos”. El desfile de gente es incesante por el modesto local.

Débora y Hugo son, por caso dos fieles clientes del Alto Valle que estuvieron hace poco por allí “y cada vez que regresamos a Las Grutas y la zona” cumplen el ritual de pasar a comprarles “porque son divinos, mi marido sigue en redes a Franco y ella es un personaje”.

Los secretos de Stella

“Acá se le enseña todo a la gente, no escondemos nada. Desde el Pulpito cómo se concina y prepara al escabeche o fritos con crema de leche, cómo se hace la penca de salmón a parrilla (un filet grande), que se lo deja con escamas para que no quede seco. Después lleva ajito, perejil, chimichurri, trocitos de roquefort, se lo tapa con una fuente, se deja las escamas sobre las brasas y en 15 minutos está hecho”, datea la popular comerciante a LM Cipolletti.

Y sigue con las imperdibles recomendaciones: “El secreto de los pulpitos es ponerlos en agua fría en la cacerola a hervir con tapa grande, una vez que esté cocida el agua, ahí está a punto el pulpito, para que no quede chicloso ni duro. En escabeche como les decía es rico, también en salsita o tuco”.

image - 2025-02-27T122753.534.jpg

El emprendimiento familiar está próximo a cumplir casi 20 años y la oferta es extensa. “Vendemos también vieiras, almejas, mejillones aunque ahora hay una veda por marea roja y por un tiempito no se puede consumir estas especies. También pez gallo, abadejos, lenguado, merluza, merluzón… Hacemos ravioles y sorrentinos de espinacas, de salmón blanco y de calmar”, enumera toda la variedad.

image.png

Fuera de temporada veraniega, se reinventan con los embutidos. “La pescadería la conservamos, tenemos todos los clientes de Río Negro, muchos con casa en Las Grutas. Así que le sumamos fiambres como bondiolitas, etc”, apunta la mujer, siempre con la mejor cara.

La Escuela Superior de Ciencias Marinas es una sede de la Universidad Nacional del Comahue ubicada en San Antonio. Recibe a estudiantes de Buenos Aires y de todas partes del país.

Y Stella cuenta orgullosa que formó “un vínculo hermoso” con los familiares de los alumnos, que no dejan de pasar por su pescadería cada vez que llegan a visitar a los chicos. Y, obvio, se llevan a sus provincias los frutos de mar que ella se las ingenia para conservárselos frescos.

“Me mandan mensajes cuando vienen para que les guarden tal o cuál producto, se los congelo y los retiran el día que se van. Ya hicimos una linda amistad. Ellos valoran que tenemos calidad y precios”, redondea Stella Maris, un verdadero personaje lugareño.

Casi una estrella del mar.