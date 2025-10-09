Ruta 151: intendentes piden que Vialidad Nacional acate el fallo judicial

La Justicia Federal intimó a Vialidad Nacional a presentar un plan de mantenimiento en 10 días y a ejecutarlo en 90 días. La reacción de los intendentes.

Vialidad Nacional tendrá que invertir en obras de mantenimiento y refacción de la Ruta 151.

Intendentes del Alto Valle celebraron la decisión de la Justicia Federal que ordenó a Vialidad Nacional realizar obras de mantenimiento y refacción en la Ruta 151 . Tras el fallo favorable en el amparo judicial, los intendentes de Cipolletti y Campo Grande pidieron al organismo que acate la medida.

La resolución judicial establece un plazo de diez días para que Vialidad Nacional presente un plan de obras y, luego, 90 días para ejecutarlo. “Con un poco de demora, pero logramos el objetivo: la Justicia nos dio la razón y ordenó a Vialidad Nacional que repare la Ruta 151. Le dieron 10 días para presentar un plan de reconstrucción y 90 para hacerlo. Esperemos que cumplan”, sostuvo el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler.

El jefe comunal recordó que el reclamo fue impulsado por intendentes, cámaras empresariales y el Gobierno provincial, ante el pésimo estado de la calzada en su trayecto por Río Negro y los riesgos constantes que enfrentan quienes la transitan. La Provincia ya había impulsado un amparo similar por la Ruta 40, en la Cordillera, pero esta vez sumó en su reclamo al sector privado y los municipios.

Buteler recordó que el juez del amparo, Hugo Greca recorrió la ruta y "vio lo mismo que vemos todos los días: una ruta destruida, peligrosa y abandonada”.

inspeccion ruta 151 Greca juzgado federal amparo El juez Hugo Greca recorrió la Ruta 151 antes de ordenar a Vialidad Nacional que invierta en mantenimiento.

Además, cuestionó la falta de inversión del Gobierno nacional. “El Estado nacional se retiró completamente: en materia de obra pública, de viviendas, de infraestructura. No creo que esta sea la excepción, pero al menos ahora hay una orden de la Justicia”, dijo.

El intendente también remarcó la urgencia de intervenir sobre los tramos más peligrosos, donde se registraron accidentes graves y víctimas fatales. “Lo más importante es que tapen los pozos y hagan el mantenimiento básico. No se puede seguir esperando mientras la gente se juega la vida”, afirmó.

El estado de la Ruta 151

El intendente de Campo Grande, Daniel Hernández, aseguró que la resolución del amparo le genera "sensaciones encontradas" porque "es triste tener que recurrir a la Justicia" para que el gobierno nacional realice obras y mantenimiento. El jefe comunal criticó la falta de inversión teniendo en cuenta que Nación cobra los impuestos que deben destinarse a las rutas. "Ni siquiera transfieren los fondos", cuestionó.

"La decisión de la Justicia era la que esperábamos. Es raro que un grupo de intendentes y empresarios tengan que reclamarle a la Nación algo que debería solucionar. Esto plantea cómo se desentiende el gobierno nacional de las obras y las inversiones. Esto hace a la seguridad, por lo que no se esperaba otra resolución de la Justicia", evaluó.

Hernández aseguró que el Gobierno Nacional debe hacerse cargo del mantenimiento de la ruta porque "apenas pasando la rotonda de Ruta 69 y Ruta 151, que la mantenemos nosotros, la Ruta 151 es intransitable. Y es es triste tener que recurrir a la Justicia para que el gobierno se haga cargo. ahora hay que esperar que se presente el plan de acción que debe conocerse en 10 días".