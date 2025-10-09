Amor de abuela: denunció a su propia hija porque maltrata a sus nietos

La causa por violencia familiar fue tramitada por la Justicia de Paz. Impusieron la prohibición de acercamiento y ordenaron la intervención de la Senaf.

La Comisaría 7º de Cinco Saltos fue alertada sobre la resolución tomada por el Juez de Paz.

Una denuncia por violencia familiar realizó una mujer contra su propia hija. Dijo que no solo la maltrata a ella, sino también a sus dos pequeños hijos de 5 y 10 años, que son sus nietos. La presentación la hizo este último lunes en la Comisaría de la Familia de Cinco Saltos , y como se encuadró en lo que establece la Ley 3040 - que regula la Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares-, por lo que intervino el Juzgado de Paz local, desde donde se tomaron medidas cautelares para proteger a las posibles víctimas.

En la tramitación de la causa surgió que había antecedentes por la misma razón en la dependencia judicial.

En esta oportunidad la mujer volvió a denunciar a la hija, que vive en su mismo terreno pero en casas separadas, y puntualizó las dos situaciones. Dijo que padece ataques por parte de la joven -identificada como GNAV- y relató un episodio en el que “de manera alterada” la insultó y agarró una piedra con la que amenazó con dañar su auto. Y efectivamente, le destruyó el parabrisas , sostuvo.

La abuela: "Estoy cansada de ver los malos tratos..."

La mujer agregó que le advirtió que la denunciaría e ingresó a su vivienda, donde más tarde recibió un mensaje de Whatsapp de la acusada, en la que le advirtió: "Hacé la denuncia y la mierda que quieras. La que va a terminar sufriendo vas a ser vos ya que a mis hijos en la puta vida los vas a volver a ver".

En cuanto a los activos violentos que padecerían los niños, declaró que "... hace años que vengo viviendo diferente situaciones con mi hija de hechos de violencia, la misma tiene dos hijos menores de edad de 5 y 10 años, los cuales sufren violencia psicológica, física y emocional”.

Recordó un hecho en el que “... agarra a mi nieto de los pelos y lo mete a la fuerza hacia adentro, fue en ese momento que le dije que no le haga eso al nene ya que no tenía la culpa de lo que estaba pasando”.

La abuela recalcó que “Estoy cansada de ver los malos tratos que reciben mis nietos, y de que sufran violencia psicológica y física, como así también de que ingrese cualquier persona desconocida a mi domicilio."

Medidas para proteger a la abuela

Al analizar el relato el juez de Paz Enzo Espejo explicó en primer lugar que no podían excluir del hogar a la hija porque si bien residen en un mismo terreno, lo hacen en viviendas distintas.

De todos modos aclaró que para “preservar la integridad psicofísica de la denunciante”, resultaba conveniente “por un término provisorio y prudencial” hasta tanto se lleven a cabo los estudios y evaluación de los antecedentes de la causa, dictar medidas cautelares por un lapso de 90 días.

En una de ellas le prohíbe a la sospechosa ingresar a la casa de su madre y le ordena mantener una “distancia prudencial” y respetar el uso de espacios comunes, porque comparte el patio.

Además la intima al “inmediato cese de los actos de violencia, abstenerse de reproducir incidentes, proferir agravios, realizar actos molestos o de hostigamiento y/o efectuar reclamos personales de cualquier índole y por cualquier medio”. Incluyó en este aspecto mensajes de texto por celular y redes sociales.

Le comunicó a la denunciada que las pautas son de acatamiento obligatorio, y que en caso de detectar incumplimientos la responsabilizarán por desobedecer una orden judicial deberá responder al Ministerio Público Fiscal.

El magistrado también dispuso requerir “en forma urgente” la intervención de la Senaf(Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia) para que se evalúe “la posible situación de riesgo y vulnerabilidad que estaría afectando los derechos” de los chiquitos. También comunicó la resolución a la Defensoría de Menores e Incapaces de Cipolletti.

Por otra parte le ordenó a GNAV que deberá realizar “de manera obligatoria” tratamientos psicoterapéuticos para internalizar “su responsabilidad, abandonar y deslegitimar sus comportamientos violentos”.

También la mamá tendrá que recibir asistencia médica o psicológica. Ambas podrán recurrir al sistema público de salud.

Asimismo envió un oficio a la comisaría 7º y a la Comisaría de la Familia de Cinco Saltos, para su conocimiento.