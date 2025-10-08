Denunció que su vecina lo agarró a piñas y cabezazos tras un reclamo por su perro

El hecho ocurrió en un complejo de departamentos de la región e intervino la Justicia. El hombre sufrió heridas leves.

Un hombre denunció que su vecina lo atacó a piñas y cabezazos luego de reclamarle que cuidara su perro , porque había tirado a su hijo pequeño. El hecho, ocurrido el 12 de octubre de 2023 en un complejo de departamentos de la región, promovió una causa por el delito de “lesiones leves” , en la que la mujer quedó imputada . El expediente se tramitó en los tribunales de Cipolletti y recientemente tuvo resolución.

En su declaración, el hombre relató que esa tarde se encontraba en el patio compartido del condominio, más precisamente junto al portón de ingreso, donde se encontró con la mujer, identificada como Lorena García , a quien le pidió que controlara a su mascota porque había embestido a su nene.

La queja provocó una discusión , agregó el denunciante, que derivó en un ataque físico por parte de la chica, quien le pegó golpes de puño y cabezazos en el rostro y la cabeza, que le ocasionaron lesiones leves.

Imputación y probation

El 19 de abril del año pasado le formularon los cargos y el 15 de agosto siguiente le otorgaron una suspensión del juicio a prueba, procedimiento también más conocida como probation, que permite a una persona imputada evitar el juicio penal si cumple reglas de conducta. Entre otras, le impusieron a García la obligación de no cometer otros delitos por el lapso de un año.

Semanas atrás se realizó una nueva audiencia en la que la defensa de la mujer pidió que la desvincularan definitivamente de la investigación y que le otorgaran el sobreseimiento. Sostuvo que se había agotado el plazo y además había cumplido las medidas de conducta.

El representante fiscal acompañó el requerimiento al confirmar el acatamiento de las reglas de comportamiento, puntualmente la obligación de no cometer delitos, dato corroborado por un informe actualizado del Registro Nacional de Reincidencia.

La jueza Agustina Bagniole avaló el planteo de las partes y dictó el sobreseimiento. Indicó que “no solamente no hubo controversia sobre la petición, sino que además, en oportunidad de concederse el beneficio, señalé que, si transcurrido el tiempo García cumplía con las pautas de conducta, sería desvinculada de la investigación, tal y como lo establece la manda legal”.

Coincidió en que había transcurrido el lapso de tiempo fijado, además de que la acusada había obedecido las pautas de conducta impuestas.

En el fallo la magistrada también declaró que el trámite del proceso "no afecta el buen nombre y honor que pudiera gozar la imputada”, como se lo exige el Código Penal.

Conflicto por escupitajos

Los conflictos en complejos habitacionales donde el contacto entre vecinos es más estrecho suelen darse con habitualidad, aunque no todos llegan a los estrados judiciales. Uno que sorprendió por el motivo del quiebre de la relación ocurrió el año pasado en las 300 Viviendas de Cipolletti, donde estalló un desacuerdo en el que debió intervenir la jueza de Paz Gabriela Montorfano.

El caso reveló agresiones verbales y conductas inapropiadas como escupitajos en los espacios comunes del edificio. Pero los vecinos enemistados lograron un acuerdo que homologó la magistrada, en el que las partes se comprometieron a mantener un trato respetuoso tanto entre ellos como con sus familias al cruzarse en los espacios comunes del edificio. El fallo incluyó la prohibición de escupir en áreas compartidas.