Ahora un doble femicidio: encontraron calcinadas a una mujer y su hija en una habitación

Gran conmoción se vivió este miércoles por la mañana tras el hallazgo de dos cuerpos calcinados en una vivienda. Se trata de Adriana Miriam Velázquez, una mujer de 52 años, y su hija de 25, Mariana Belén Bustos. Por el momento, la justicia investiga si se trató de un doble femicidio .

El hallazgo se produjo en la ciudad de Bahía Blanca , tras un llamado de vecinos que alertaron a la Policía y a los bomberos sobre una situación de violencia en el domicilio. Al llegar al lugar, las autoridades encontraron puertas forzadas y rastros de combustibles.

Por el momento, se sospecha que quien podría haber cometido este violento crimen es un h o mbre que estaría vinculado sentimentalmente con la mayor de las víctimas fatales .

Leandro, hijo y hermano de las mujeres, aseguró a un medio local que "fue un doble femicidio". "Cuando vieron que la casa se prendía fuego trataron de entrar, pero no pudieron por el humo", resaltó en declaraciones radiales.

casa femicidio bahia blanca

Cuál es la fuerte hipótesis que investiga la policía

Vecinos aseguraron haber escuchado dos detonaciones de arma de fuego momentos antes del inicio del incendio, y señalaron que vieron a un hombre escapar rápidamente del lugar en una moto. "Una mujer que conocía a mi mamá me llamó instantes antes de cenar. Al momento que arribé, el incendio ya estaba sofocado por los bomberos. Para mí fue un doble femicidio", sostuvo.

La causa fue caratulada como "Averiguación causal de deceso", aunque las autoridades no descartan ninguna hipótesis. La investigación está a cargo del fiscal Jorge Viego, de la Fiscalía N°5, quien dispuso las primeras pericias en el lugar.

Una de las hipótesis que suena fuertemente es que se cree que en la noche de martes, el principal sospechoso habría mantenido un altercado con ella, la mató y luego asesinó a su hija, que estaba en la vivienda. Después de eso, el hombre habría iniciado el fuego para tratar de borrar evidencias del crimen.

doble femicidio bahia blanca 2

Según Leandro, Adriana tenía relaciones circunstanciales, pero no era habitual que madre e hija compartieran momentos juntas en la habitación donde fueron encontradas.

"Hubo una clara intencionalidad, había ataques previos, amenazas y denuncias. Mi mamá y mi hermana tenían miedo", relató Leandro ante la prensa. Y agregó: "Mi hermana vivía para proteger a mi mamá, siempre denunciaron los ataques".

Una familiar dio el nombre del presunto autor del doble femicidio

Julieta Benítez, pareja de Leandro, contó detalles sobre el entorno familiar y las sospechas que rodean el doble crimen. "Hace 2 años y medio que falleció el marido y mi suegra empezó a salir y conocer personas en Tinder, algo normal. Yo sospecho, por lo que me ha contado, que había un tipo en Estados Unidos que se la quería llevar para allá, y nosotros le decíamos ¡ojo Miriam!", relató.

En conversación con LU2, Benítez mencionó a un hombre con quien su suegra se veía con frecuencia, que se llamaría Diego. "Sabíamos que andaba en moto y que tiene un taller, pero no mucho más que eso", señaló. Aunque aclaró que no lo conocían personalmente, recordó que Miriam solía ir a tomar mate al taller: "Él arreglaba cuatriciclos, motos, esas cosas".

doble femicidio

Sobre la escena del crimen, describió: "Son las dos habitaciones del fondo las que están prendidas fuego. Había muchísimo olor a nafta y en una habitación estaban ellas juntas". Dijo que fueron los vecinos quienes entraron al ver el humo, pero no escucharon nada previo: "Nunca salieron corriendo, no gritaron, nunca se escuchó nada".

Por último, defendió a las víctimas y su entorno barrial: “No era gente jodida; eran mujeres sanas, sin problemas con nadie. Parece un barrio medio turbio, pero no, son todos los vecinos reunidos, todos pendientes porque ellas estaban solas desde que falleció mi suegro. Siempre estaban atentos a los ruidos. Ella siempre avisaba si escuchaba algún ruido, era muy miedosa”