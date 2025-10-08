Se definieron las zonas y el fixture del Regional Amateur para los equipos zonales

Los equipos de Lifune y Liga Confluencia ya tienen las certezas sobre sus rivales, luego de la oficialización de este miércoles.

Se viene una nueva edición del torneo de AFA con más participantes. El Regional Amateur tendrá su comienzo el domingo 19 de octubre con seis equipos de Lifune y seis de la Liga Confluencia , que estarán representando al fútbol de la zona en el certamen de la cuarta categoría.

El Consejo Federal oficializó los grupos este miércoles, luego de que en las horas previas trascendieran los rivales que tendrán los equipos participantes. Además, también se dio a conocer el fixture para los 333 clubes que formarán parte del torneo.

El Regional Amateur está dividido en ocho regiones y a su vez cada una de ellas en diferentes grupos. Luego de la primera fase, saldrán los clasificados para los cruces de octavos de final y de ahí en más se irán eliminando. Los ganadores de cada una de las ocho regiones disputará las finales para resolver los cuatro ascensos disponibles para el Federal A.

La Región Patagónica tiene 11 zonas en las cuales hay representantes de todas las provincias: Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén.

Rivales y la hoja de ruta

En cuanto a los rionegrinos, la zona 9 lo tendrá como favorito al campeón de la Liga Confluencia, La Amistad, frente a equipos de cuidado como Deportivo Roca y Argentinos del Norte, que abrirán el grupo con el clásico en el Luis Maiolino. Por su parte, Academia Pillmatún es el otro cipoleño que repetirá participación en el torneo e intentará dar el golpe en ese grupo.

La zona 10 incluye a Atlético Regina, que irá contra Sportsman de Choele Choel, Tiro Federal de Nehuén Niyeo y Asociación Española de Luis Beltrán.

Toda la fase de grupos se definirá con formato de ida y vuelta, al igual que los cruces. Exclusivamente las cuatro finales por los ascensos se jugarán a partido único en cancha neutral.

fixture regional amateur 2

La zona 6 tendrá solo tres equipos y todos serán de Lifune: Independiente, Petrolero y Maronese. Además los otros tres neuquinos irán a la zona 7: Patagonia, Alianza de Cutral Co y San Patricio del Chañar completarán con Unión Alem Progresista de Allen.

El Rojo neuquino es el único de los seis representantes de la provincia que recibió licencia deportiva para disputar el certamen, aunque también es el único que llegó a jugar una final por el ascenso, cuando cayó ante Ciudad Bolívar en 2021 con un bochornoso arbitraje.