Polémicas, violencia y goleadas en el comienzo de los playoffs del Federal A

Además de las derrotas de Cipo y Deportivo Rincón, hubo muchos más resultados que se dieron el fin de semana.

No podían faltar las polémicas y la violencia en el inicio de una nueva fase de eliminación directa en el Federal A . Es que además de las derrotas de Cipo y Deportivo Rincón en condición de visitante, hubo otros partidos que tuvieron mucho picante y, lamentablemente, se dieron hechos de violencia.

El gol mal anulado a Argentino de Monte Maíz contra Ciudad Bolívar fue el detonante de lo que vendría después del partido. La delegación visitante, el equipo que está apuntado para ascender por haber sido el más beneficiado con "errores" arbitrales este año, denunció agresiones luego del encuentro.

El equipo cordobés se impuso 1 a 0 con gol de Pablo Moreyra a los 33' del segundo tiempo, pero hubo otro anulado en la etapa inicial a Martín Vera, que estaba casi un metro habilitado.

Además, en el complemento, los locales pidieron penal por una mano clara que el árbitro José Darío Sandoval juzgó como "casual".

Embed Mano casual. pic.twitter.com/5kRoOzovW9 — Club Deportivo Argentino (@CDArgentino) October 5, 2025

Según argumentó la gente visitante, en la zona de playón del estacionamiento contiguo a los vestuarios del Estadio Modesto Marrone, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes se vieron agredidos por hinchas locales. Así lo denunció en los medios la delegación de Bolívar, que estuvo encabezada por Martín Palisi, uno de los manager del equipo bonaerense.

En la zona Campeonato, Argentino de Monte Maíz se había visto claramente perjudicado en la derrota 3 a 2 como visitante ante el mismo rival, cuando Cristian Rubiano cobró dos penales para el local y le anuló incorrectamente un gol a la visita.

La historia promete un capítulo más la semana que viene, donde Bolívar, que tiene ventaja deportiva en caso de igualar en el global, necesita ganar por cualquier resultado para pasar a la final por el primer ascenso.

En la otra llave, Atlético Rafaela goleó 3 a 0 a Sportivo Belgrano con un doblete de Gabriel Fernández y tiene un pie en la definición.

La dura batalla por el segundo ascenso

El último fin de semana, Cipo protagonizó el adelantado de los doce cruces que se disputan en el comienzo del camino por el segundo ascenso. El albinegro jugó mal, se quedó con uno menos en el arranque del segundo tiempo por la roja a Lucas Mellado y la sacó barata con el 1 a 0 que sufrió ante Kimberley de Mar del Plata.

Por su parte, Rincón tuvo varias en el primer tiempo, pero en el complemento Sportivo Las Parejas fue muy superior en Santa Fe, le ganó 2 a 0 y la diferencia pudo ser más grande, aunque le faltó efectividad. Se definen en el norte neuquino el próximo domingo.

El único triunfo visitante de los 14 partidos de ida fue el de Atenas de Río Cuarto, que derrotó 1 a 0 a Sarmiento de Resistencia con gol de Federico Peralta.

Ante una multitud, San Martín de Mendoza igualó sin goles con Sarmiento de La Banda, que definirá en Santiago.

Germinal y 9 de Julio de Rafaela igualaron 1 a 1 en Rawson, mientras que El Linqueño y Gimnasia de Chivilcoy hicieron lo propio en Lincoln. Además, Juventud Unida Universitario de San Luis y Olimpo no abrieron el marcador, algo que si pudo hacer Boca Unidos, en Corrientes, en el 2-0 sobre Juventud Antoniana.

Las goleadas fueron para Douglas Haig, que le ganó a Independiente de Chivilcoy 4 a 2, y el sorprendente Guillermo Brown, que en Madryn se impuso 3-0 a Villa Mitre. Los de Bahía sufrieron las expulsiones de Leonel Iriarte, Nicolás Ihitz y Ramiro Formigo.

Todos los que fueron visitantes en la ida tienen ventaja deportiva, por lo que clasificarán en caso de igualdad en el resultado global.