El tiempo en Cipolletti: se viene el frío polar extremo

El ingreso de aire húmedo provocará un sábado gris con probables lloviznas. Pero las condiciones mejorarán el domingo, con un descenso de la temperatura.

Cipolletti tendrá un fin de semana marcado por el frío, la llegada de aire fresco y un acentuado descenso de la temperatura . El invierno empieza a mostrar sus cartas en la región y las condiciones meteorológicas cambiarán de forma rotunda en las próximas 48 horas. Quienes tengan planes al aire libre para este fin de semana en Cipolletti deberán prestar especial atención al pronóstico de tiempo , ya que se experimentará una transición climática muy marcada: se pasará de la inestabilidad húmeda a un frío polar extremo.

De acuerdo con los datos de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el ingreso de aire húmedo dominará la primera mitad del fin de semana, mientras que el aire frío se asentará con fuerza sobre el cierre del domingo, anticipando el inicio de jornadas heladas en toda la zona urbana.

Para este sábado , los cipoleños se encontrarán con un escenario mayormente gris y templado durante las horas diurnas. Según informó la AIC, se espera una jornada con cielo mayormente cubierto. La t emperatura máxima alcanzará los 15°C durante el día, acompañada por vientos leves del sector oeste que rondarán apenas los 12 km/h, con ráfagas de igual intensidad.

abrigo frio invierno.jpg Será un sábado fresco para los cipoleños.

Sin embargo, las condiciones comenzarán a desmejorar hacia la noche. El cielo se presentará completamente cubierto y continuará el ingreso de aire húmedo con períodos inestables y la probabilidad de lloviznas débiles en la ciudad. Para el momento del descanso, el termómetro registrará un marcado descenso térmico, ubicándose en los 4°C. Además, el viento rotará hacia el sudoeste con ráfagas que se intensificarán hasta alcanzar los 30 km/h, lo que incrementará la sensación de frío en la capital.

El domingo mejora el tiempo pero llega el frío bajo cero

El panorama meteorológico cambiará por completo de cara al domingo. Las condiciones de inestabilidad comenzarán a retirarse de la región de manera paulatina. Durante el día, se prevé una notable mejora en las condiciones ambientales con un cielo que pasará a estar totalmente despejado, ideal para aprovechar las horas de sol. La temperatura máxima llegará a los 13°C, mientras que el viento soplará desde el sector sudeste a unos 21 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 29 km/h.

El verdadero llamado de atención para los vecinos se dará hacia el final del fin de semana. La ausencia de nubosidad acelerará el enfriamiento del suelo, provocando que la temperatura nocturna se desplome drásticamente hasta alcanzar una mínima de -2°C bajo cero.

Niebla invierno frío El domingo tendrá un marcado descenso de la temperatura. Francisco Sánchez V.

La AIC alertó por la formación de probables heladas intensas hacia la noche del domingo, coincidiendo con una marcada disminución en la velocidad del viento, que apenas alcanzará los 14 km/h desde el este.

Recomendaciones ante el frío extremo y las heladas

Frente al marcado descenso térmico y la consolidación de temperaturas bajo cero, las autoridades provinciales y los organismos de emergencia emitieron una serie de recomendaciones esenciales para evitar incidentes en la vía pública y en los hogares: