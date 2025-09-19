El Regional Amateur y las novedades de la semana para los clubes de la zona: qué se viene

El certamen más federal del futbol argentino se acerca y en los últimos días se confirmaron más equipos que formarán parte.

El Torneo Regional Amateur 2025/26 ya tiene fecha de inicio confirmada. Al mismo tiempo, en la semana se confirmaron más equipos zonales que tendrán su lugar en el certamen debido a las licencias aprobadas por el Consejo Federal y se suman a los clasificados por méritos deportivos.

El 19 de octubre, por lo pronto, se pondrá en marcha la competencia que da cuatro boletos al Federal A y la zona contará con 11 representantes, de los cuales seis son de LIFUNE y cinco de la Liga Confluencia . Los equipos neuquinos son Petrolero, Maronese, San Patricio del Chañar, Alianza de Cutral Co, Patagonia e Independiente . El Rojo, de hecho, recibió el aval oficial a principios de semana para esta temporada, ya que tiene el boleto para la próxima edición.

Los del alto valle son La Amistad y Atlético Regina, que accedieron de manera directa; y durante los últimos días el Deportivo Roca, la Academia Pillmatún y Argentinos del Norte fueron notificados con los vistos buenos para sumarse. En cuanto a la Liga Confluencia, podría llegar a tener un representante más: ocurre que Unión Alem Progresista debe definir el clasificatorio ante Independiente de Río Colorado con la intención de ocupar un lugar en el torneo.

Con respecto al resto de Río Negro, Estudiantes Unidos de Bariloche, Talleres de San Antonio Oeste, la Asociación Española de Luis Beltrán y Sportsman de Choele Choel lograron su clasificación. Cabe remarcar que Villalonga, conjunto del sur de la provincia de Buenos Aires, suele ser agrupado siempre con los rionegrinos.

torneo regional rio negro

Con respecto a los grupos, se deberá aguardar al menos una semana más para conocerlos: se espera que los elencos estén agrupados en zonas de cuatro, por lo que algunos conjuntos deberán recorrer, naturalmente, más kilómetros que los demás. Al igual que en la pasada campaña, se estima que la primera fase constará de seis partidos en enfrentamientos de ida y vuelta.

REGIÓN PATAGONIA - CLASIFICADOS Les dejamos como venimos con la lista de clasificados al To

Cuántos equipos habrá en total en la temporada 2025/26

El certamen, por lo pronto, se extenderá hasta febrero de 2026 y contará en esta edición con 352 cuadros, número que puede llegar a variar según las consideraciones del Consejo Federal. La competencia estará dividida en ocho regiones en todo el país y los mejores de cada avanzarán hacia una final interzonal para concretar los cuatro ascensos a la tercera categoría del fútbol argentino, entre los no afiliados a la AFA.