Fuerte explosión en una fundidora dejó a seis trabajadores heridos que fueron trasladados a una clínica

Un hombre de 62 años sufrió quemaduras en el 60% del cuerpo y son cuatro los que ingresaron a quirófano.

La explosión se registró esta mañana en Fundición Regina. Foto gentileza: Vivir de mi Tierra, Canal 7.

Un grave accidente laboral se produjo esta mañana en la empresa Fundición Regina , cuando tras la explosión de un molde de fundición , seis trabajadores resultaron con heridas de distinta consideración. Todos fueron trasladados a la clínica Central y al menos cuatro debieron ingresar a quirófano.

La explosión ocurrió pasadas las 8 y generó una inmediata intervención de los compañeros de trabajo y del personal de salud. En un primer momento, se informó que eran cuatro los heridos, aunque más tarde se confirmó que seis empleados de entre 30 a 62 años, fueron trasladados.

El trabajador más comprometido es un hombre de 62 años que habría sufrido quemaduras en el 60% de su cuerpo . Los demás presentaron lesiones en miembros superiores e inferiores, mientras que uno de los operarios tendría heridas leves consignó el Diario Digital LCR.

Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Quinta y el médico policial para certificar el carácter de las lesiones. La fiscal interviniente Vanesa Cascallares dispuso el inicio de actuaciones por lesiones graves culposas y ordenó la intervención del gabinete de Criminalística, que deberá determinar las causas de la explosión.

Las personas afectadas residen en su mayoría en Villa Regina, aunque uno de ellos sería oriundo de Godoy. En paralelo al trabajo de la policía, se aguarda la evolución de los heridos que resultaron más comprometidos.

Fundición Regina es una empresa metalúrgica de la región ubicada en calle Borgatti y Castello, dedicada a la fundición de piezas de materiales ferrosos y no ferrosos.