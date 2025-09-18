El 39% de las causas son por delitos contra la propiedad

Hurtos, robos, estafas, daños materiales y otros hechos similares encabezan la estadística judicial del primer semestre del año.

Hurtos, robos y estafas encabezan la estadística de delitos tramitados en la Justicia durante el primer semestre del año.

Una estadística difundida por el Poder Judicial rionegrino indica que el Ministerio Público ingresó un total de 2.974 legajos penales en el primer semestre del año 2025. Entre los delitos registrados, los delitos contra la propiedad concentraron la mayor proporción, con 1.179 causas , lo que representó casi el 40% del total.

En segundo lugar se ubicaron los delitos contra las personas , con 474 causas, seguidos por los vinculados a la administración pública, que alcanzaron 440 legajos. También se contabilizaron 378 causas por delitos contra la libertad, y 280 vinculadas a la integridad sexual , lo que representó el 9,41% del total.

El resto de los legajos incluyó hechos contra la seguridad pública, delitos contra la administración de justicia , personas desaparecidas o muertes dudosas , leyes especiales, orden público y otros delitos de menor incidencia , puntualiza el trabajo difundido oficialmente.

Estadísticas delitos 2025

Se precisa que los delitos contra la propiedad incluyen hurtos, robos, estafas, daños materiales y otros hechos de similar naturaleza.

Los delitos contra la administración pública comprenden atentado y resistencia a la autoridad, falsa denuncia, falso testimonio, encubrimiento y desobediencia a órdenes judiciales, entre ellas el incumplimiento de medidas cautelares por violencia de género.

Los delitos contra las personas abarcan homicidios en todas sus formas, lesiones, abuso de armas y abandono de personas. Por su parte, los delitos contra la libertad comprenden privaciones ilegítimas de la libertad, detenciones ilegales y violación de secretos.

Los delitos contra la integridad sexual incluyen abusos sexuales con o sin acceso carnal, corrupción de menores, facilitación a la prostitución y exhibiciones obscenas.

La Segunda Circunscripción encabeza el registro

En cuanto a la distribución territorial, la Segunda Circunscripción, con cabecera en Roca, registró 1.121 causas, lo que representó el 31,76 % del total. Le siguieron la Tercera Circunscripción, con cabecera en Bariloche, con 955 legajos (27,05 %), la Cuarta Circunscripción, con cabecera en Cipolletti, con 805 (22,80 %) y la Primera Circunscripción, con cabecera en Viedma, con 649 (18,39 %).

La información surge del relevamiento realizado por las Oficinas Judiciales en las cuatro circunscripciones provinciales y está consignada en el relevamiento semestral realizado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia.