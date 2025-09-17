Cipolletti tendrá su nuevo centro comercial a cielo abierto: un desarrollo que transformará la ciudad

En el corazón de La Falda, en la ciudad de Cipolletti, se levantará un nuevo proyecto comercial que promete convertirse en un verdadero punto de referencia para la región. Se trata de “WESTON - Open Mall” , un centro comercial a cielo abierto que forma parte del master plan de “El Origen - Barrio Cerrado”, impulsado por WFS Desarrollos, el mismo combinará arquitectura moderna, espacios verdes y una oferta comercial diversa.

El desarrollo se emplazará en un predio de 9000m², y contará con 32 locales, 3 de estos gastronómicos y 8 islas comerciales. En total, el complejo cubrirá una superficie construida de 5.200 m² , incluyendo entrepisos, baños públicos y un amplio estacionamiento.

El proyecto se despliega sobre una estructura metálica modular, concebida para brindar flexibilidad constructiva, alta durabilidad y una estética contemporánea que dialoga con el entorno urbano. La estructura principal está compuesta por perfiles conformados de acero de alma llena, que no solo cumplen una función portante, sino que se convierten en protagonistas del lenguaje arquitectónico.

DJI_0271

El Arq. Nicolás Gasparini, director del proyecto, destacó que la propuesta busca integrar funcionalidad y diseño:

“Desde un inicio pensamos en un paseo que invite a ser recorrido y vivido. La estructura modular nos permite generar un espacio dinámico, adaptable y de gran calidad constructiva, donde la repetición de pórticos crea una identidad visual clara y moderna.”

Estos pórticos se vinculan mediante vigas longitudinales que permiten cubrir grandes luces sin apoyos intermedios, lo que favorece la fluidez espacial y la versatilidad en el armado de los locales. La lógica modular permite una ejecución eficiente y una futura reconfiguración sin comprometer la integridad del conjunto.

DJI_0244

En cuanto a la experiencia del paseo, los locales se organizan en forma lineal alrededor de un gran patio central, generando un recorrido abierto, dinámico y accesible. El tratamiento del suelo combina hormigón alisado, adoquines intertrabados y pórfidos, articulados con canteros que albergan una vegetación cuidadosamente seleccionada según cada sector. El espacio se completa con mobiliario urbano —bancos, señalética e iluminación cálida— que transforma el paseo en un ámbito activo y acogedor, tanto de día como de noche.

La circulación está pensada para fomentar el encuentro, el paseo y la permanencia, con una lógica inclusiva que invita a recorrer, detenerse y habitar el espacio.

“Pensamos este paseo como mucho más que un centro de compras”, comenta Pablo Poblete, Gerente Comercial de WFS Desarrollos, en diálogo con este medio. “Buscamos crear un espacio comercial, pensado para cubrir las necesidades crecientes de la comunidad de la zona, con un diseño arquitectónico amigable con el entorno manteniendo una relación entre los espacios verdes y la superficie construida, y principalmente seguro para toda la familia”.

Embed

El proyecto ya comenzó a despertar interés tanto de inversores como de comerciantes locales por su ubicación estratégica, en una zona de crecimiento sostenido como lo es La Falda.

La empresa propone un esquema de financiación propia desde 50% de adelanto y un saldo hasta 48 cuotas. El desarrollo estará listo para finales de mayo 2028 y será sin dudas un antes y un después para la zona.

“Estamos convencidos de que Weston va a marcar un antes y un después en el desarrollo comercial de la ciudad”, concluyó el directivo.