El Primer Festival Patagónico de Gimnasia llega a Cipolletti

Centro de Formación Deportiva Infantil apuesta en grande por la disciplina y el próximo 27 de septiembre tendrá un multitudinario evento en la ciudad.

Cipolletti se alista para ser sede del primer Festival Patagónico de Gimnasia , el evento que espera por más de 300 gimnastas tendrá lugar en el Polideportivo Municipal de calle Naciones Unidas el próximo 27 de septiembre . “Se viene el primer Festival Patagónico de Gimnasia Artística, destinado a todos aquellos niños y niñas en la parte no competitiva, o sea que estamos hablando de nivel escuela. Es para chicos de los 3 años hasta adolescentes , nosotros los separamos por bloques etarios”, dijo Claudia Muñoz, organizadora del evento, a LM.

Organizado por el Centro de Formación Deportiva Infantil , el evento espera romper los esquemas de encuentros y competencias en la zona, abriéndoles las puertas a los más pequeños del deporte al igual que a distintas instituciones. “Nuestro objetivo es empezar a generar este tipo de espacios y una propuesta totalmente distinta que no se ha dado nunca, sobre todo en nuestra zona, la Patagonia. Empezamos a trabajar en eso, en buscar una forma totalmente distinta a la que estamos habituados y poder convocar a los diferentes niños y niñas de acá, del valle y extenderlo a toda la Patagonia sería nuestro objetivo más grande ”, contó.

El festival prepara un gran show gimnástico con circuitos, shows, juegos y música para todos los participantes y las familias. “Se esperan niños y niñas que hacen gimnasia artística o que están haciendo sus comienzos en la gimnasia artística, las acrobacias gimnástica y en todos los circuitos, series. Todo lo que preparamos está destinado a los distintos bloques etarios”; explicó.

Cronograma, participantes y locación

La actividad estará centrada en todo el sábado 27 en donde cada grupo tendrá su horario y espacio determinado. “El primero es de 3 a 5 años, que ellos van a estar de las 2 hasta las 4 de la tarde, después de 6 a 8 años, van a estar desde las 4 hasta las 6 de la tarde, y el bloque de 9 años en adelante, van a estar de las 18 horas a 20 horas”; sostuvo.

Hasta el momento la convocatoria es más que positiva y dentro de las instituciones que estarán presentes se encuentra Gimnasio Olímpico de Neuquén, Del Progreso de General Roca, la Escuela de Gimnasia Artística de Sierra Colorada, AJ de Cinco Saltos y Unión de Allen. “De distintas instituciones, tanto de Neuquén como de nuestra provincia, estamos estimando que vamos a estar con un margen de entre 300 y 400 chicos que van a estar participando de este primer festival”, aseguró.

Centro de Formación Deportiva Infantil

El CIF ubicado en Maestro Espinoza al 3493 de Cipolletti tiene una gran demanda de pequeños que se interesan por la disciplina. “En nuestro club tenemos aproximadamente 200 niños que están en la actividad, que están participando de gimnasia artística en sus dos ramas, femenino y masculino. También tenemos un grupo bastante grande de 50 gimnastas aproximadamente que están en nivel competencia”; detalló.

La oferta es poca en Cipolletti, además del CIF y la Escuela Municipal, es muy difícil concretar un gimnasio con todas las comodidades y aparatos. “Estoy viendo eso de que hay mucha demanda y acá en nuestra zona, sobre todo acá en nuestra ciudad, hay muy pocos espacios que se destinan para este tipo de deportes. En esta actividad, poder construir un gimnasio y armarlo con todos sus aparatos es algo muy costoso muy difícil”, mencionó.

“Nosotros como club, desde que arrancamos con esta propuesta de la gimnasia artística, hemos ido armando nuestro espacio para que pueda cubrir todas esas necesidades básicas”, agregó.

Alta demanda y poca oferta en Cipolletti

Ante el interés en la ciudad como club han encontrado la manera de organizarse y mantener las puertas abiertas durante todo el año. “Sí separamos por lo que es etario, por una cuestión de lógica en cuanto a cuerpos, tamaños, comprensiones y demás que hacen a la actividad. Recibimos niños durante todo el año y cuando los grupos están llenos o colapsados, armamos las listas de espera y llamamos una vez que hay vacantes”; afirmó.

Los días de trabajo van de lunes a viernes con los distintos grupos. “Trabajamos con un tope por grupo, estamos de lunes a viernes y en los distintos días de la semana hay diferentes bloques. Separamos siempre por edades, trabajamos así, no separamos por niveles porque creemos que cada uno tiene un nivel distinto y creo que no está bueno separar cuando los niños recién comienzan”; expresó.

La invitación al Festival sigue abierta

Si bien restan 10 días para el Festival, los organizadores siguen recibiendo planillas y aquella institución interesada puede comunicarse con el CIF. “Extendimos como límite de enviar planillas así que seguimos recibiendo inscripciones y como ya está todo bastante organizado seguimos recibiendo las inscripciones. Aquellos clubes que aún todavía no terminaron de enviar sus listas finales, aguardamos por esos nenes o nenas que nos van enviando en los días que faltan”, mencionó.

En cuanto al Festival mismo, desde la organización llaman a las familias a disfrutar del día, sacando todo tipo de temor por lo que puede llegar a ser una evaluación del gimnasta. “Queríamos transmitir a las familias y que estamos trabajando para que ellos comprendan todo lo que van haciendo sus hijos y sus hijas en el momento que van transitando por los diferentes circuitos y haciendo las diferentes series. La mayoría de las familias piensan que las vamos a evaluar, que las vamos a decir si está bien o está mal, y no, todo lo contrario”, aseguró.

El disfrute, el aprendizaje y vivir un encuentro lejos de la competencia es el objetivo principal del primer Festival Patagónico de Gimnasia. “Lo que queremos es que disfruten, que vayan entendiendo todo lo que va sucediendo dentro del festival y poder revalorizar estos movimientos gimnásticos y que cada participante se lleve la mejor de las experiencias y nosotros ser parte de eso”; afirmó.

Con el apoyo de las familias y distintos sponsors, el Centro de Formación Deportiva Infantil busca marcar un precedente en la ciudad, esperando grandes resultados para seguir replicando festivales del mismo calibre en la zona. “Destacamos a todas las empresas que nos acompañan en este festival y que apostaron a esto, lo que estamos innovando, incursionando”; concluyó.