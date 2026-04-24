Secuestraron casi 700 kilos de carne de un comercio

La Brigada Rural e inspectores municipales realizaron un operativo de control y detectaron numerosas irregularidades. El comercio fue clausurado.

Durante la mañana del jueves, personal de la Brigada Rural de la Policía de Río Negro , junto a inspectores municipales y del área provincial de Producción y Agroindustria, llevó adelante una inspección en un establecimiento comercial del rubro autoservicio y elaboración de chacinados, donde se detectaron irregularidades sanitarias que derivaron en el secuestro de carne y la clausura preventiva de parte del local.

El procedimiento tuvo lugar en un comercio ubicado sobre Boulevard Ituzaingó, en Viedma . En la sala de elaboración se constató una deficiente higiene y falta general de limpieza . Asimismo, en la cámara de frío se hallaron productos cárnicos sin sello bromatológico, lo que fue asociado a mercadería proveniente de faena clandestina.

Según informó la Policía , durante el operativo también se detectó el almacenamiento conjunto de carne y hortalizas , una práctica prohibida por la normativa sanitaria vigente.

secuestro carne

Secuestro de carne

En los equipos de refrigeración se encontraron además productos elaborados, tales como hamburguesas y milanesas, que se encontraban sin rotulado ni trazabilidad, en infracción a las exigencias de control sanitario.

Ante estas irregularidades, las autoridades dispusieron el decomiso de aproximadamente 680 kilogramos de distintos cortes de carne y productos elaborados, parte de los cuales fueron destruidos en el lugar, mientras que el resto fue trasladado bajo custodia al frigorífico Fridevi para su disposición final mediante digestor, conforme a los protocolos de seguridad alimentaria.

Asimismo, se ordenó la clausura preventiva de la sala de elaboración del comercio y el fajado de sus accesos, formalizándose las actuaciones mediante las actas correspondientes con la ratificación de los organismos intervinientes.