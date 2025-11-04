Ventas en picada y precios en alza: Sube la carne en Cipolletti

Así lo aseguró el titular de la Cámara de Industria y Comercio, José Luis Bunter . El sorprendente incremento en una semana y otra suba que se avecina.

El nuevo aumento de la carne en Cipolletti se verá reflejado en forma "gradual", según Bunter. Oscila el 10 %.

En Cipolletti consumir carne costará próximamente hasta un “10 % más caro que el mes pasado” . El significativo aumento impactará de manera gradual en el mostrador y podría ser mayor aún, “quizá del 12 % si los carniceros no absorben parte del incremento para paliar las bruscas caídas de las ventas ”.

La información fue brindada a LMC por el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti (CIC) , José Luis Bunter , quien mostró su preocupación y se puso en la piel de los comerciantes “que reciben mucho más cara la carne de los distribuidores y frigoríficos”.

Como si fuera poco, anticipó otro aumento previsto para “mitad de noviembre”, en otro golpe para el bolsillo de los trabajadores.

carne-mayorista.jpg Comer carne en Cipolletti será un "10 %" más caro.

“Si pagaban $ 8.000 la media res, ahora la están pagando a $ 8.800 y el aumento sería un 12 % real ya que los carniceros están absorbiendo un incremento adicional de impuestos por la brusca caída de las ventas. Y la que viene de La Pampa se paga entre 1000 y 1200 más caro”, precisó Bunter.

Por otro lado, brindó una estadística inquietante sobre las subas de precios en el sector. “De julio del año pasado hasta noviembre de 2025, hubo un incremento del 89 %. Y les digo más; de abastecedor a carnicero se suma un valor agregado, impuestos, con lo cuál estaríamos hablando de un 90 % o 93 % por ciento… Pasa que el carnicero no está trasladando a sus clientes, al precio final, esto último”, argumentó.

Al centrarse puntualmente en este último aumentó, lamentó que “el incremento de los mayoristas a los carniceros es prematuro con respecto a años anteriores”.

Relativizó beneficios de la apertura de la barrera sanitaria

En otro orden, Bunter relativizó los beneficios en términos de precios de la apertura de la barrera sanitaria al señalar: “Lo que hizo fue incorporar asado remanente o sobra de otras provincias, que venía congelado. Después cuando sacaron ese asado congelado, ya no fue lo mismo. Y ahora que tienen que cumplir con acuerdos con la Costa Atlántica y otros puntos, en diciembre, enero y febrero, va a bajar el ingreso de asado en la Patagonia”, adelantó.

Por otra parte, al continuar con su desalentador análisis recalcó: “Nunca bajó el valor de la carne en la Patagonia, sino de algunos cortes específicos. Pero el costo del funcionamiento de los productores de acá, de faena, de alimentación sigue siendo el mismo. No bajó el maíz, no bajó nada de nada”, culminó.

Operativos sorpresa y carne secuestrada

Semanas pasadas, en un nuevo operativo de control sanitario, la Brigada Rural de la Policía de Río Negro, junto con personal del área de Ganadería provincial, llevó adelante una amplia inspección en 25 carnicerías de Cipolletti, en la que se secuestraron aproximadamente dos toneladas de productos cárnicos en mal estado.

De acuerdo con lo informado oficialmente, los cortes decomisados se encontraban en evidente estado de descomposición y no cumplían con las condiciones mínimas de higiene ni de conservación exigidas por la normativa vigente.

La mercadería infringía la Ley Provincial de Ganadería N.º 2534 y el Código Alimentario Argentino, que regulan la manipulación, transporte y comercialización de productos alimenticios de origen animal. Por el riesgo sanitario, todo el material fue retirado del circuito comercial y destruido bajo supervisión.

“Estos controles buscan cuidar la salud de la población y garantizar que lo que se vende en los comercios habilitados cumpla con las normas de salubridad”, señalaron fuentes policiales, al tiempo que confirmaron que los procedimientos continuarán en otros puntos del Alto Valle.