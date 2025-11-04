El clima en Cipolletti

Viento, chaparrones y tormenta: el pronóstico en Cipolletti

Los próximos días estarán marcados por fenómenos meteorológicos adversos en la región. ¿Cuál será el peor día de la semana?

El viento fuerte

El viento fuerte, con chaparrones y tormenta, llegará a Cipolletti. 

 Estefania Petrella

La inestabilidad llegará a Cipolletti en las próximas horas, mientras que durante la semana el pronóstico del tiempo extendido anticipa un período con fenómenos meteorológicos adversos. Se prevé el ingreso de aire cálido y húmedo, lo que mantendrá la formación de tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones en la región.

"Nubosidad variable sobre la región. Viento del sudoeste. Hacia la noche, aire húmedo del sudeste. Aumenta la inestabilidad los próximos días con probables lluvias y formación de tormentas eléctricas. En cordillera períodos inestables y más cálidos. Durante la próxima semana se mantiene el ingreso de aire cálido y húmedo con formación de tormentas en cordillera, valles meseta y la costa", indica la síntesis meteorológica de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Este martes 4 de noviembre, el día estará inestable con una temperatura máxima que alcanzará los 26º. Las ráfagas de viento podrían llegar a los 59 km/h. desde el sudoeste (SO). Hacia la noche, el cielo estará mayormente cubierto, la temperatura descenderá 4º y el viento rotará al Este (E), manteniendo ráfagas de 53 km/h.

cipolletti vista aerea.jpg

El miércoles 5 de noviembre las condiciones de inestabilidad persistirán durante el día con una máxima de 26º. Sin embargo, la noche marcará un cambio significativo: se esperan lluvias y chaparrones localmente fuertes con una temperatura de 9º y ráfagas de 42 km/h.

La jornada de mayor complejidad se proyecta para el jueves 6 de noviembre. Durante el día, el pronóstico es de tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones, incluyendo la posibilidad de granizo. La temperatura máxima será de 24º con viento del noroeste. Por la noche, el clima pasará a Inestable, con una mínima de 8º y fuertes ráfagas del sudoeste que podrían alcanzar los 52 km/h.

Fin de semana: cielo cubierto e inestabilidad

El viernes 7 de noviembre durante el día se prevé cielo cubierto, con una máxima de 22º y viento de 30 km/h. Por la noche se espera una mínima de 6º y se mantendrán los vientos con ráfagas de hasta 41 km/h.

El sábado 8 de noviembre se espera cielo parcialmente nublado durante el día y viento de 24 km/h. mientras que a la noche volverá el cielo cubierto con una temperatura de 9º y ráfagas de 32 km/h. Finalmente, el domingo 9 de noviembre se anticipan posibles tormentas durante el día, con una máxima de 23º y ráfagas de 21 km/h, cerrando el período con condiciones inestables por la noche, con una mínima de 7º y ráfagas de hasta 41 km/h. del sudoeste.

