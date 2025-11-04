¿Por qué no abrirán los bancos este jueves en Cipolletti?

En Cipolletti y todo el país, esta semana las entidades bancarias no abrirán sus puertas al público. ¿A qué se debe?

El 6 de noviembre se celebra el Día del Empleado Bancario en Argentina.

Este jueves 6 de noviembre, los bancos de Cipolletti y de todo el país permanecerán cerrados. La razón es la celebración del Día del Bancario , una fecha que se conmemora cada año desde 1924 en homenaje a la fundación de la Asociación Bancaria, el sindicato que representa a los trabajadores del sector financiero en la Argentina.

La jornada tiene carácter de feriado nacional para el gremio , por lo que no habrá atención en ventanilla, ni se realizarán operaciones presenciales. Quienes necesiten efectuar depósitos, pagos o trámites deberán adelantarlos o reprogramarlos para el viernes 7 de noviembre, cuando la actividad retome su curso habitual.

A pesar del cierre de las sucursales, la operatoria digital seguirá activa. Los usuarios podrán realizar transferencias, pagos y consultas a través de las plataformas de homebanking y aplicaciones móviles.

Las sucursales de bancos públicos y privados de Cipolletti no atenderán al público este jueves 6 de noviembre.

Asimismo, los cajeros automáticos de todas las redes (Link y Banelco) funcionarán con normalidad para extracción de dinero y depósitos. También estarán habilitados los puntos de retiro en supermercados y locales adheridos, una alternativa cada vez más utilizada por los clientes.

Un día de descanso y un super bono

Como cada año, los trabajadores bancarios recibirán un bono extraordinario en reconocimiento a su día. En esta edición, el monto asciende a $1.708.032,46 como suma no remunerativa, que se cobrará justamente el jueves 6.

Sumado al salario base, el ingreso total superará los $3.624.015,34 para la categoría inicial del convenio. Este beneficio se enmarca en una actualización acumulada del 22% desde diciembre pasado, que busca mantener el poder adquisitivo frente a la inflación.

Además, la Asociación Bancaria y las cámaras empresariales del sector, entre ellas ABAPPRA, ADEBA, ABA, ABE y el Banco Nación, acordaron reabrir las paritarias en la segunda quincena de noviembre, lo que anticipa nuevas negociaciones salariales antes de fin de año.

E.C.P LA BANCARIA (3) Como cada año, un bono económico será otorgado a todos los empleados bancarios del país. Estefania Petrella

La historia detrás del Día del Bancario

El origen de esta fecha se remonta a los primeros años del siglo XX. En 1919, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, los trabajadores del Banco Provincia protagonizaron la primera huelga bancaria de la historia argentina, liderada por los delegados Vicente Ventura y Jorge Alvear.

El reclamo buscaba mejores condiciones laborales y el reconocimiento formal de la Asociación de Empleados de Bancos, antecedente directo del sindicato actual. En 1923, bajo el gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear, se sancionó la Ley 11.232, que creó la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para empleados de bancos y de seguros, marcando un hito en los derechos laborales del sector.

Finalmente, el 6 de noviembre de 1924, se constituyó oficialmente la Asociación Bancaria, fecha que desde entonces se conmemora como el Día del Empleado Bancario en todo el país.

Recomendación para los usuarios

Desde las sucursales locales se recomienda planificar con anticipación cualquier operación que requiera atención presencial. El jueves no habrá actividad en bancos públicos ni privados, aunque los canales digitales estarán disponibles las 24 horas.

De esta manera, Cipolletti se sumará al feriado bancario nacional, un reconocimiento histórico a un sector clave del sistema financiero que celebra más de un siglo de organización y conquistas laborales.