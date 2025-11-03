Encontraron muerta en su casa a una joven estudiante de Medicina en Cipolletti

Esta mañana de lunes encontraron muerta a una de joven de 23 años , estudiante de Medicina en una vivienda de la ciudad de Cipolletti. El hallazgo ocurrió alrededor de las 11 , en una casa ubicada en el barrio Villa Alicia sobre calle Maipú, cuando su padre fue a visitarla.

De acuerdo con la información policial, el cuerpo fue encontrado por el padre de la joven , quien había llegado al lugar acompañado por el propietario del inmueble. Tras el aviso, personal policial y de Criminalística trabajó en la vivienda para realizar las pericias correspondientes y preservar la escena.

Según información a la que pudo acceder LMCipolletti, el cuerpo habría estado varios días al interior del domicilio, por lo que su estado de descomposición era avanzado. Los primeros datos de la escena y que se suman a la investigación señalan que no habría indicios de criminalidad en el lugar ni en el cuerpo. Además, los objetos de valor se encontraban en el lugar.

El cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense de General Roca, donde se realizarán los estudios de rigor para determinar las causas del fallecimiento. Desde la justicia aclararon una vez más como en otros casos, que en hechos en los que los cuerpos presentan un avanzado estado de descomposición, es necesario preservarlos en la morgue varias horas para poder realizar la autopsia correctamente, por lo que los resultado podrían informarse el martes o miércoles.