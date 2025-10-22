Bancos cerrados durante cuatro días y sin venta de dólares: el anuncio del BCRA

La entidad comunicó que en noviembre las actividades estarán afectadas. Qué operaciones quedarán suspendidas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó oficialmente el cronograma de feriados bancarios que regirá hasta fin de 2025. La medida, difundida a través de las comunicaciones C99321 y C100942, establece los días en que no habrá atención al público ni operaciones en el mercado de cambios, afectando tanto a entidades financieras como a operadores cambiarios.

La información cobra especial relevancia en un contexto de alta demanda de divisas y de mayor movimiento económico tras las elecciones legislativas del 26 de octubre , que marcarán el ritmo de los últimos meses del año.

Según el calendario oficial, los feriados bancarios se concentrarán entre noviembre y diciembre, generando dos fines de semana largos que impactarán en la operatoria financiera. En ese período no habrá venta de dólares durante 96 horas.

Dos feriados consecutivos en noviembre

El primer parate del sistema financiero llegará con fuerza en noviembre, cuando se unan dos días no laborables.

BANCO CENTRAL.jpg Las sucursales de cada banco deberán permanecer cerradas durante los feriados oficiales dispuestos por el BCRA, afectando operaciones presenciales y cambiarias.

El viernes 21 de noviembre fue declarado feriado con fines turísticos, mientras que el lunes 24 de noviembre se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional, lo que conformará un fin de semana extra largo de cuatro días sin atención bancaria.

Durante ese período, las operaciones cambiarias quedarán suspendidas, por lo que no se podrán realizar transferencias de divisas ni pagos que requieran validación manual. El home banking y las aplicaciones móviles permanecerán disponibles, aunque cualquier transacción que dependa de la intervención humana se procesará recién el martes 25 de noviembre.

Desde el sector financiero, se recomendó anticipar el retiro de efectivo y la realización de transferencias antes de esas fechas, especialmente para empresas con vencimientos o compromisos internacionales.

Diciembre cerrará con dos feriados clave

El último mes del año traerá otros dos días de inactividad bancaria. El lunes 8 de diciembre, por la Inmaculada Concepción de María, los bancos no abrirán sus puertas, y tampoco lo harán el jueves 25 de diciembre, jornada correspondiente a la Navidad.

Estas fechas marcarán el cierre formal del calendario bancario 2025, con la habitual suspensión de operaciones presenciales y del mercado cambiario mayorista.

bancos.jpg Se trata de una jornada que ya estaba prevista en el cronograma oficial pero que, dada la coyuntura económica, tomó un significado especial.

Durante esos días, los cajeros automáticos y los canales digitales seguirán disponibles, pero el procesamiento de depósitos, transferencias y pagos interbancarios quedará en pausa hasta el siguiente día hábil.

El BCRA recordó que los clientes pueden operar con normalidad a través de los servicios electrónicos, aunque recomendó planificar movimientos financieros con antelación para evitar demoras.

Un cierre de año con precauciones financieras

Con estos cuatro feriados, el sector bancario cerrará 2025 con una actividad reducida en las últimas seis semanas del año. La medida, aunque previsible dentro del calendario oficial, impactará en la planificación de empresas, importadores y usuarios particulares que dependen de los servicios financieros.

El Banco Central insistió en la importancia de organizar las operaciones antes de los días de inactividad, ya que el mercado cambiario también permanecerá sin cotización oficial durante esas jornadas.

Así, el sistema financiero se prepara para un fin de año con más feriados y más necesidad de previsión, en medio de un escenario económico sensible y con la mirada puesta en cómo evolucionará la demanda de dólares y las operaciones de fin de ejercicio.