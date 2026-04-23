Insólito: un conductor iba tan borracho que rompió el alcoholímetro

Un llamado al 911 alertó sobre el conductor de un camión que realizaba maniobras indebidas. El hombre quedó inhabilitado y el vehículo fue retenido.

Un peligroso episodio tuvo lugar en el barrio El Frutillar de San Carlos Bariloche . Un llamado al 911 alertó sobre un conductor realizando maniobras indebidas a bordo de un camión , presuntamente bajo los efectos del alcohol .

Los efectivos de la Comisaría N°42 respondieron al llamado y asistieron a la dirección señalada por el testigo del hecho. Los móviles acudieron de inmediato al lugar para interceptarlo al conductor, detener la marcha para evitar accidentes y terceros afectados.

El camión se encontraba en la intersección de Crucero General Belgrano y Huincaleo cuando fue interceptado por los agentes policiales. Los uniformados ordenaron que detenga la marcha del vehículo y obligaron a los dos ocupantes a descender.

El conductor no opuso resistencia y fue sometido a un test de alcoholemia, realizado por los inspectores municipales. El resultado del test de alcoholemia no sólo superó el límite permitido sino que el número generó consternación entre los presentes.

alcoholimetro El alcoholímetro no pudo determinar la cantidad de alcohol en sangre.

El resultado del test de alcoholemia dejó sorprendidos a todos

El resultado del alcoholímetro fue más de 3.00 ml, lo que provocó que el dispositivo no pueda medir la cantidad de alcohol en sangre.

“Cuando realizamos el test de alcoholemia al conductor del camión, el cual arrojó un resultado de más de 3.00 ml, una cifra superior al límite de la medición del dispositivo”, informaron fuentes policiales.

Como resultado del operativo, el municipio labró infracciones al conductor, retuvo la documentación y llevó adelante el secuestro del vehículo.

Borracho al volante: rompió al alcoholímetro y la excusa fue viral

Una desconcertante situación tuvo lugar durante la tarde del viernes en Cipolletti, cuando un hombre a bordo de una motocicleta fue sorprendido por un control de Tránsito entre los barrios Villarino y Antártida Argentina. El conductor fue sometido a un test de alcoholemia que detectó una cantidad muy alta de alcohol en sangre, un valor tan elevado que rompió el alcoholímetro.

El hecho tuvo lugar en horas de la tarde del viernes 9 de enero, en la intersección de las calles Naciones Unidas y Cobian, en el sector reconocido como las 1200 Viviendas. La Policía de Río Negro realizó un control sorpresa que interceptó a los conductores que transitaban por el lugar.

moto alcoholimetro El hombre fue detenido en Naciones Unidas y Cobian, en el sector reconocido como las 1200 Viviendas.

Tomó tanto alcohol que rompió el alcoholímetro

Un hombre que circulaba en una motocicleta fue detenido para comprobar la documentación del vehículo, el seguro obligatorio y efectuar el control de alcoholemia. El conductor no se negó a someterse al test y el resultado de la cantidad de alcohol en sangre superó la capacidad del alcoholímetro, rompiendo el artefacto de medición.

La cantidad de alcohol que había ingerido el conductor de la moto era tanto que superó la capacidad del alcoholímetro, que tiene una medición máxima de 4.00 g/l. Esto significa que el hombre manejaba bajo los efectos del alcohol con el agravante de movilizarse en una motocicleta, lo que constituye un peligro mayor para él y terceros por la pérdida de equilibrio del rodado y los accidentes de tránsito que pueda provocar.

“Este resultado refleja la gravedad de la infracción y el riesgo para todos. Destacamos el gran trabajo del área de Tránsito y Fiscalización Municipal, y el éxito de estos operativos, que continúan realizándose en distintos puntos de la ciudad para cuidar a vecinos y vecinas”, destacó la Municipalidad.

El procedimiento de la Policía de Río Negro continuó con el secuestro preventivo del vehículo y la retención de la licencia de conducir del hombre. Además de la infracción por alcoholemia positiva, la motocicleta presentó daños visibles en la patente, presuntamente para no ser identificada ante las cámaras de seguridad y emitir las infracciones de tránsito correspondientes.