Borrachos al volante: detienen al conductor de una Amarok con 1,65 de alcohol en sangre

El hombre de 45 años tenía una licencia habilitante para el manejo de transporte de camiones y rodados de grandes dimensiones. Otra vez una Amarok y el alcohol.

Un control de tránsito realizado esta mañana sobre la Ruta Provincial N°65 , a metros de la rotonda de calle Yrigoyen en Fernández Oro , terminó con la detención de un conductor y el secuestro de una camioneta Volkswagen Amarok . El hombre de 45 años manejaba con 1,69 g/l de alcohol en sangre .

La intervención fue encabezada por el personal de la Comisaría N°26 , que visualizaron una maniobra peligrosa por parte del conductor de la camioneta y esto motivó la ejecución del test de alcoholemia que arrojó alarmantes resultados . El hombre transitaba con 1,69 g/l de alcohol en sangre, lo que evidencia un grave estado de ebriedad .

El preocupante resultado activó de inmediato un protocolo previsto para estos casos. La camioneta Volkswagen Amarok color blanca quedó retenida y también se incautó la licencia de conducir categoría “E” .

El hombre tenía una licencia de conducir categoría "E"

Este tipo de licencia habilita el manejo de camiones con remolque, vehículos articulados y maquinaria especial no agrícola. Además, como complemento incluye la licencia “C” y “D” que habilitan el manejo de camiones y transporte de pasajeros. La licencia fue otorgada por la Municipalidad de Fernández Oro y su vigencia se extendía hasta enero de 2027.

Además, se labró el acta correspondiente por alcoholemia positiva, registrando uno de los niveles más altos de infracción en el sistema.

El hombre de 45 años está domiciliado en Fernández Oro.

El procedimiento se concretó alrededor de las 09:20, cuando la dotación policial observó la conducta errática del vehículo que avanzaba en sentido oeste–este. Esa maniobra motivó la detención preventiva para evitar un posible siniestro vial en una traza donde se registra un flujo constante de automovilistas.

Una vez identificado, el hombre manifestó tener 45 años y estar domiciliado en General Fernández Oro. Tras verificar su documentación, los efectivos completaron el control y formalizaron las actuaciones, dejando asentados los datos personales y el resultado del test.

Autos de alta gama y el alcohol

Está muy fresca la tragedia de Ruta 22 donde murieron cuatro personas a causa de un choque y posterior incendio, ocasionado por una persona que manejaba alcoholizada y a por los menos 170 km/h a bordo de una camioneta pick-Up marca Volkswagen Amarok.

Este comportamiento no es algo fuera de lo común. Más allá de la marca, conductores a altas velocidades, con alcohol en sangre, con vehículos de alta gama y de gran potencial, ya son moneda corriente en todas las rutas de la región. Los controles se quedan cortos ante la reiteración de casos.

Manejaba una camioneta totalmente borracho por la Ruta 151 y cayó a un canal

Un hombre de 33 años que manejaba una camioneta Toyota por la Ruta Nacional 151 en total estado de ebriedad estuvo a punto de provocar una tragedia.

Otros conductores que por poco chocan con él aseguraron que transitó varios kilómetros haciendo zigzag por la cinta asfáltica y que en distintos tramos lo hizo por el carril contrario, obligando al resto a tener que tirarse a la banquina o esquivarlo para no impactarlo de frente. Incluso él mismo anduvo de banquina a banquina y milagrosamente no se estrelló contra otros vehículos.

Camioneta borracho 2 El hombre oriundo de Cinco Saltos, perdió el control de la camioneta en uno de los banquinazos y salió descontrolado hasta caer dentro de un canal de riego.

Hasta que finalmente el irresponsable, que es oriundo de Cinco Saltos, perdió el control de la camioneta en uno de los banquinazos y salió descontrolado hasta caer dentro de un canal de riego que corre paralelo a la ruta.

El incidente se produjo el sábado 1 de noviembre en horas de la mañana a unos 3 kilómetros de Cipolletti, por lo que ocurrió en su jurisdicción municipal, y provocó una enorme indignación por el alto grado de inconsciencia.

El joven había quedado atrapado dentro del habitáculo y otras personas que pasaron por el lugar tuvieron que frenar para auxiliarlo. Los testimonios indican que casi no podía mantenerse en pie, y que cuando lo retiraron quedó sentado en el piso. A simple vista se advertía que había consumido bebidas alcohólicas en exceso.

Camioneta borracho 3 El hombre de 33 años manejaba con 1,67 g/l de sangre, hasta el momento el récord absoluto de la región durante ese fin de semana.

Policías del Cuerpo de Seguridad Vial local concurrieron al lugar y al realizarle el test de alcoholemia se encontraron con ingrata sorpresa que explicaba su comportamiento: registró nada menos que 1,67 g/l de sangre, hasta el momento el récord absoluto de la región durante este fin de semana.

La dependencia de tránsito policial informó que realizó controles durante el fin de semana en las rutas de la zona, tales como las nacionales 22 y 151, Tercer Puente y la provincial 65.

En total registraron 898 vehículos, labraron 11 actas de infracción por distintas faltas y retuvieron 4 por alcoholemias positivas, entre ellas la Toyota.

Asimismo destacaron, respecto al joven borracho, que “este tipo de situaciones pueden terminar en tragedia”. Además solicitaron que los testigos denuncien inmediatamente llamando al 911 o a la dependencia policial más cercana cuando adviertan un acontecimiento de este tipo.