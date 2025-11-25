Tragedia de Ruta 22 con cuatro muertos: habló el único sobreviviente, el abuelo

Visiblemente quebrado, José Pastor Gutiérrez dio detalles de lo ocurrido en el fatídico siniestro vial y habló del momento que atraviesa.

José Pastor Gutiérrez , el único sobreviviente de la tragedia de la Ruta 22 donde murieron cuatro personas del pasado viernes 21 de noviembre, habló tras el lamentable hecho donde perdió a gran parte de su familia. El dolor de lo ocurrido recientemente, es incalculable.

"Acaba de nacer mi tercer nieto, es el más chico, pero los otros dos tuve la perdida en el accidente " comenzó diciendo el hombre visiblemente quebrado, a pesar de la buena noticia que había recibido esta tarde.

Luego, repasó: "Me chocaron de atrás, se prendió fuego la camioneta y no pude sacar a mis dos nietos, los hermanitos de este niño que nació hoy, mi hija mayor y mi señora esposa a la cual tanto querían en Catriel" comentó en diálogo con Canal 10.

Abuelo de la familia que sufrió una tragedia en la ruta 22

Con la voz quebrada, no desaprovechó su primer contacto con los medios la región para exigir condena al responsable de lo ocurrido: "pido justicia, señor juez, fiscales, no puede ser que este tipo mienta, que diga que me ayudó porque no me ayudó nadie, hay testigos, hay fotos, estoy sólo" y adelantó que "en Catriel vamos a estar organizando una marcha grande"

Luego recordó a su esposa, la doctora Liliana Cocuzza: "una mujer impecable, capaz de hacer todo bien para quién sea, me la arrebataron, uno me arrebato todo, me quede sólo con mi único nieto que tengo ahora, mi nuera y mi hijo"

Una netbook con recuerdos invaluables

Por último, Gutiérrez, aprovechó el momento para pedir a la comunidad la ayuda para recuperar una computadora que tiene los recuerdos que le han quedado de sus familiares fallecidos en la tragedia vial: "a la comunidad por favor, que el maletero negro que llevaba arriba del auto se voló y adentro de ese maletero iba una valija rosada con lunares, que era la ropa de mi hija y estaba la netbook de ella donde ponía todas sus cosas".

"Aquel que la haya agarrado, no necesito las prendas, quiero la computadora para recuperar fotos hermosas que teníamos con mis nietos" enfatizó.

Este martes, se dio a conocer por redes sociales el pedido de toda la familia para recuperar esa computadora que guarda esas imágenes.

Qué se sabe de la causa por el choque fatal en Ruta 22

El accidente se produjo el viernes por la mañana entre Fernández Oro y Allen. La familia de las víctimas viajaba desde Catriel hacia la costa atlántica cuando, según se presume, se desprendió parte del equipaje por lo que se detuvieron. El vehículo fue embestido desde atrás por una camioneta Volkswagen Amarok que viajaba a más de 170 kilómetros por hora.

Liliana Cocuzza, su hija Carina y sus dos nietos menores de edad murieron en el acto producto de la violencia del impacto. La camioneta en la que viajaban fue arrastrada por casi 40 metros y se prendió fuego.

accidente fatal ruta 22 oro LM Cipolletti

El conductor de la Amarok, Axel “el Chinito” Araneda fue imputado por el delito de homicidio culposo y se dispuso su prisión preventiva por cuatro meses. La Fiscalía y la querella advirtieron que hay riesgo de fuga ya que Araneda tiene una condena previa por narcotráfico, por lo que de ser condenado recibirá una sentencia de cumplimiento efectivo.

El abogado de la familia, Marcelo Hertzriken Velasco aseguró que hay pruebas firmes contra el conductor, al que responsabilizó plenamente por la tragedia. "Si Araneda no hubiese conducido a una velocidad superior a los 170 kilómetros por hora, si no hubiese manipulado su teléfono filmando historias mientras conducía, si no hubiese trasnochado en una confitería de Cipolletti o consumido estupefacientes, probablemente el cuádruple homicidio culposo no hubiese acontecido", manifestó.

Axel “el Chinito” Araneda allen ruta 22 cuatro muertos El abogado de la familia que perdió cuatro integrantes, Hertzriken Velasco explicó que el homicidio no hubiese acontecido si no iba a 170 km/h, el uso del celular y la ingesta de alcohol.

Por su parte, el informe accidentológico aportado por el Ministerio Público Fiscal precisó el punto de impacto: la parte frontal derecha de la camioneta del imputado contra el sector posterior izquierdo de la EcoSport. Ese choque habría provocado que la camioneta de las víctimas fuera arrastrada más de 37 metros hasta incendiarse por completo.