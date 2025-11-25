Una pareja de argentinos murió en otro brutal accidente en Chile: sus dos nietos están graves

Los niños fueron trasladados de urgencia al hospital. El conductor del otro vehículo también falleció. Los detalles del trágico choque.

A tres días del fatal accidente en las rutas chilenas donde murió un joven neuquino, en las últimas horas otro brutal choque se cobró la vida de tres personas, entre ellos dos argentinos .

Fuentes policiales informaron que dos vehículos chocaron de frente en la autopista Los Andes. en la región de Valparaíso. Allí murió una pareja de mendocinos, mientras que dos niños - de 11 y 13 años - nietos de la pareja, están internados en estado grave.

Según publica Infobae, el hecho involucró a un Fiat Cronos con patente argentina, proveniente de Mendoza, y una SUV de matrícula chilena conducida por un ciudadano de origen brasileño que residía y trabajaba en Chile, concretamente en el Hospital de Llay Llay , informó la Policía de Carabineros .

accidente ruta Chile

Las causas que habrían provocado el accidente fatal

Las primeras pericias señalan que el Fiat Cronos se habría cruzado de carril poco antes del choque, aunque los motivos que llevaron a la maniobra aún no se han esclarecido.

Según relató el mayor Gonzalo Medina, comisario de San Felipe, "ambos vehículos, por causas que se investigan, impactaron de frente y resultaron fallecidos dos ocupantes adultos de nacionalidad argentina y un ocupante de nacionalidad chilena".

A su vez, indicaron que posiblemente una densa neblina habría reducido considerablemente la visibilidad sobre la calzada durante la mañana, como un factor relevante.

El tránsito en la autopista Los Andes fue interrumpido en ambos sentidos para poder realizar las tareas de rescate, atención a los heridos y retiro de los cuerpos, provocando importantes inconvenientes de circulación en una ruta que es paso habitual entre ambos países, según reportó Los Andes.

Identificaron quiénes son los argentinos que murieron en el accidente

Tras conocerse algunos detalles de lo que la brutal colisión, el medio Los Andes reveló que fueron identificadas las víctimas fatales. Los dos argentinos eran Víctor Venturin, de 65 años, y su esposa Mónica Elsa Torres, de 64, ambos domiciliados en Mendoza.

En tanto, el tercer fallecido es el brasileño Silas Cruz de Oliveira, de 50 años, residente desde hace varios años en Chile.

argentinos murieron identificados

Piden ayuda para traer el cuerpo del joven fallecido en un accidente en Chile

La familia de Lautaro Aillapi, quien falleció en un accidente de tránsito en Chile, pidió ayuda para solventar los altos costos que implican traer el cuerpo de su hijo hasta Neuquén. Este lunes su padre y un hermano viajaron hacia Temuco.

Gabriel, el papá de Lautaro, salió este lunes junto a su pareja y un hijo para encontrarse con el cuerpo de su hijo fallecido y realizar todos los trámites para que una funeraria chilena lo traslade hasta la frontera y luego una local lo lleve de regreso a Centenario.

"Del accidente aún no sabemos mucho, solo que mi hijo Lautaro viajó a Chile a jugar el futbol con seis amigos. Cuatro venían en una camioneta y los otros en otros vehículos", describió a LM Neuquén.

El accidente ocurrió el sábado 22 de noviembre en horas de la noche y la muerte de este joven neuquino en una ruta del sur de Chile volvió a exponer la combinación de factores que, según vecinos y conductores, convierten ese tramo en una zona de alto riesgo: curvas cerradas, baches profundos y maniobras imprudentes que se repiten con frecuencia.