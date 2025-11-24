Aumento y bono para empleadas domésticas: ¿Cuánto será el sueldo de diciembre 2025?

El sector de trabajo de casas particulares recibirá un 1,3% adicional más el bono de fin de año. Los detalles del incremento.

El mes de diciembre llega con un incremento del 1,3% para las empleadas domésticas y el personal de casas de familia.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) definió el incremento final del año para las empleadas domésticas : un 1,3% que se aplicará en diciembre 2025 . La suba complementa el acuerdo previo de noviembre y se suma al bono, impactando en todas las categorías del servicio doméstico.

Con esta suba, se completa el ajuste total del 2,7% anunciado a principios de noviembre, destinado a más de 1,3 millones de trabajadoras y trabajadores de casas particulares en todo el país.

Este aumento se suma a la serie de incrementos dispuestos a lo largo del año , en el marco de los acuerdos entre representantes sindicales, empleadores y autoridades del Ministerio de Economía y la Secretaría de Trabajo.

La medida impacta sobre remuneraciones que no registraban cambios desde septiembre, cuando finalizó el ciclo anterior de ajustes, que incluyó un aumento total del 6,5% distribuido entre julio y septiembre.

Además del aumento, se estableció un bono no remunerativo de $14.000 mensuales durante tres meses, hasta enero, para quienes trabajen más de 16 horas semanales. Este beneficio busca reconocer la dedicación adicional de las empleadas y empleados domésticos durante la temporada alta de fin de año.

Así quedará el sueldo de las empleadas domésticas

Empleadas domésticas.

Las escalas salariales actualizadas de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) indican que, tras el incremento de noviembre, los sueldos mínimos de diciembre serán los siguientes:

Supervisor/a: con retiro, $471.961,06 mensual; sin retiro, $525.691,97 mensual.

Personal para tareas específicas: con retiro, $438.483,53 mensual; sin retiro, $487.121,05 mensual.

Caseros:$427.807,54 mensual.

Asistencia y cuidado de personas: con retiro, $427.807,54 mensual; sin retiro, $476.759,57 mensual.

Tareas generales (limpieza, cocina y mantenimiento): con retiro, $384.722,14 mensual; sin retiro, $427.807,54 mensual.

Además, se aplican adicionales por antigüedad (1% del salario por cada año de servicio), por trabajo en zonas desfavorables (30% sobre el salario mínimo) y por el Sueldo Anual Complementario (SAC), que se abona en junio y diciembre calculando el 50% del mejor sueldo del semestre. En caso de haber trabajado menos de seis meses, el pago se realiza de manera proporcional a los meses efectivamente trabajados.

Si bien los incrementos no resuelven todas las necesidades del sector, representan un avance en la mejora de las condiciones laborales y económicas de las empleadas y empleados domésticos.

Es oportuno reseñar que las empleadas domésticas recibieron aumentos del 3,5 por ciento en junio (como ya se habían abonaron los sueldos de ese mes, este porcentaje se aplicó en julio para compensar parte de la inflación registrada en el primer semestre del año); de un 1 por ciento en julio; de un 1 por ciento en agosto y de un 1 por ciento en septiembre de 2025.

El Convenio Colectivo que nuclea a las empleadas domésticas prevé un adicional por zona desfavorable equivalente al treinta por ciento (30%) sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.