Video: tremenda batalla campal en divisiones formativas de la Liga Confluencia

Un encuentro de categorías formativas terminó en serios incidentes entre Experimental de Cinco Saltos y San Sebastián de Cipolletti.

La batalla campal se desató en la canha de Cinco Saltos, donde Experimental es local.

Un partido de Séptima División entre el Club Experimental de Cinco Saltos y el Club San Sebastián de Cipolletti terminó en una violenta batalla campal que involucró a jugadores de los dos equipos. Se trata de jóvenes de apenas 15 años. El encuentro correspondía a una de las últimas fechas de la fase regular de la Liga Confluencia.

El local ganaba 3 a 0 cuando se desencadenaron los incidentes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales. En uno de los videos se escucha a una madre llorando mientras graba la secuencia de agresiones que se dio dentro del campo de juego.

Los registros muestran golpes, corridas y empujones entre futbolistas de ambos equipos. Incluso integrantes de los cuerpos técnicos terminaron agredidos por los propios jugadores cuando intentaron frenar la pelea y restablecer la calma.

Experimental, un histórico que volvió a competir este año, y San Sebastián, el más nuevo de los clubes federados, con sede en el Parque Industrial de Cipolletti, quedaron en el centro de la escena luego de que el episodio se multiplicara en redes y grupos de WhatsApp.

Todos los futbolistas involucrados quedaron identificados en la planilla oficial del partido, por lo que se esperan sanciones severas tanto a nivel individual como institucional.

El comunicado de San Sebastián

Tras viralizarse los incidentes, el Club San Sebastián emitió un fuerte comunicado en el que expresó su repudio: “Desde nuestro club queremos expresar públicamente nuestro total repudio a los hechos ocurridos (…) donde se produjo una lamentable batalla campal dentro del campo de juego. Reafirmamos que no estamos a favor de ningún tipo de violencia, y menos aún en categorías formativas”.

La institución realizó una aclaración que genero algo de malestar al mencionar que "los únicos responsables son los jugadores involucrados directamente" y que ningún dirigente de ambos clubes tuvo responsabilidad en lo ocurrido.

“Estamos totalmente de acuerdo en que se apliquen las sanciones correspondientes a quienes participaron de los hechos, y como institución también tomaremos las medidas internas necesarias para que situaciones así no vuelvan a repetirse” agregaron.

El comunicado cerró destacando que el fútbol formativo debe ser un espacio de respeto y aprendizaje, y que trabajarán para reforzar esos valores.

La magnitud de lo ocurrido expuso nuevamente la preocupación por la violencia en divisiones juveniles. Más allá del resultado deportivo, este nuevo episodio deja una fuerte inquietud sobre el acompañamiento, los comportamientos en cancha y el rol de los adultos responsables.