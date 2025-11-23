Bomba: Nacho Fernández ya tendría todo arreglado para sumarse a un nuevo club y abandonar River

La posible vuelta de Nacho Fernández a Gimnasia de La Plata avanza con firmeza y se encamina a convertirse en realidad apenas abra el mercado de pases durante el verano. El mediocampista, que finaliza su contrato con River el 31 de diciembre de 2025 y ya tomó la decisión de no renovarlo, mantiene conversaciones avanzadas para regresar al club que lo vio nacer futbolísticamente. De hecho, trascendió que el volante ya le comunicó a su entorno la posibilidad concreta de volver al Lobo.

Al mismo tiempo, su retorno se produciría más allá del resultado de las elecciones del próximo 29 de noviembre , en las que la institución bonaerense tiene previsto renovar autoridades. El interés del Tripero por repatriar al volante creativo no es nuevo: su nombre está en agenda desde hace varios años, pero nunca se produjeron las condiciones para concretar su vuelta definitiva. Lo cierto es que a mediados de 2024 hubo sondeos bastante firmes , pero la operación no se llevó a cabo.

Por lo pronto, el ex Temperley atraviesa la etapa final de su carrera y su círculo íntimo advierte que tiene intenciones de volver a la capital provincial. De hecho, le gustaría finalizar su trayectoria profesional en el mismo elenco en el que debutó allá por 2010 . Incluso, habría tomado la decisión de mudarse a pocos metros de la ciudad, algo que apuntala su deseo. Mientras tanto, en el Millonario no existiría ninguna traba para facilitar su salida.

El regreso de Nacho Fernández está avanzado: ya hubo charlas con el futbolista, que acaba contrato en River y se mostró interesado en volver. *Una vez que haya elecciones en Gimnasia (LP), se buscará cerrar el aspecto económico con su agente. pic.twitter.com/5aWfV7qsIg

River, de acuerdo con la salida de Nacho Fernández

Aunque el campeón de América en 2018 mantuvo actividad durante gran parte de la temporada, sobre todo en Copa Libertadores y en el Torneo Apertura, en los últimos partidos perdió terreno en la consideración de Marcelo Gallardo. Consciente de que su etapa en el conjunto de Núñez está concluida, el club aceptaría sin reparos su partida y permitiría que continúe su carrera en Gimnasia. Además, el Muñeco ya le habría comunicado que no lo tendría en cuenta y tampoco se analizó una eventual renovación de su vínculo.

Gallardo Nacho Gallardo ya le avisó al volante que no le renovarán el contrato.

El peso simbólico de su posible regreso es enorme para el Mens Sana. Ocurre que Nacho no solo es uno de los jugadores más queridos por la hinchada, sino que tuvo un rol decisivo en la historia reciente: ascendió a Primera División en la temporada 2012/2013, siendo pieza clave en esa campaña de la B Nacional; colaboró para mantener la categoría en el año siguiente y aportó 15 goles en 93 partidos oficiales con la camiseta tripera. Su último paso por el club fue en 2016, antes de ser transferido al cuadro porteño, donde se transformó en uno de los futbolistas más destacados a nivel sudamericano. Con 35 años, quiere cambiar de aires.