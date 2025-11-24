Quiso entrar a la fuerza a un destacamento policial y rompió vidrios a piñas y patadas

Las dos suboficiales que estaban de guardia le impidieron ingresar y se puso violento. Tuvieron que pedir refuerzos para detenerlo.

Personal de la Comisaría 26 tuvo que acudir al Destacamento ante la reacción violenta del sujeto que pretendía ingresar.

Un hombre que protagonizó un insólito incidente al querer entrar por la fuerza a un Destacamento policial de Fernández Oro y rompió vidrios a piñas y patadas , logró ser sobreseído tras cumplir las pautas de conductas establecidas en una probation (suspensión del juicio a prueba), que incluyó un resarcimiento económico.

El hecho se produjo la madrugada del 17 de junio del año pasado en el edificio policial ubicado en la esquina de las calles Viedma y Cerros Azules, en el sector noroeste de la ciudad, donde se encontraban de guardia dos mujeres suboficiales.

Alrededor de las 5:30 se presentó en el lugar Mario Ezequiel Villalba y de la nada les pidió ingresar. Las policías le preguntaron el motivo en reiteradas oportunidades, pero el extraño visitante no respondió . Pero insistió en querer entrar y comenzó a insultar a las chicas y a ponerse cada vez más agresivo , por lo que las uniformadas requirieron apoyo a la Comisaría 2 6, de la que depende en Destacamento.

Un inexplicable ataque de furia

El llamado enfureció aún más a Villalba, quien ante la imposibilidad de pasar comenzó a darle patadas y piñas a a puerta de ingreso, la rotura del vidrio de una de las ventanas. Ante la violenta reacción el agresor fue detenido por las policías junto al personal que había acudido en ayuda.

Villalba fue imputado por el delito de “daño calificado”, y el 17 de octubre siguiente le otorgaron la suspensión de juicio a prueba por un año, lapso en el que debía acatar medidas de comportamiento, entre ellas el pago de la reparación económica, además de no haber cometido nuevos delitos.

Semanas atrás se realizó una nueva audiencia en la que la defensora Oficial Silvana Ayenao pidió el sobreseimiento del imputado al sostener que estaba agotado el plazo establecido y además había cumplido las pautas de conducta fijadas en el beneficio. A esos fundamentos agregó que el hombre carecía de otros antecedentes penales.

El fiscal Guillermo Ibáñez dijo que coincidía con toda la información brindada por Ayenao y acompañó la solicitud de sobreseimiento.

Cumplió la probation y zafó

La jueza Rita Lucía accedió al requerimiento de las partes y resolvió extinguir la acción penal iniciada contra Villalba y lo sobreseyó.

Explicó que correspondía ante la falta de confrontación entre la Fiscalía y la Defensa, dad que los jueces “al momento de resolver debemos sujetarnos a lo peticionado por éstas”. Sumó que se corroboró que el acusado había cumplido todas las reglas e hizo el pago de la reparación económica, además de que se encontraba cumplido el plazo de la probation y no tenía antecedentes.

En el fallo agregó que, como se lo ordena el Código Penal rionegrino, declaró que el proceso “no afectó el buen nombre y honor gozados con anterioridad” por Villalba. Finalmente no se esclareció los posibles motivos por los que insistentemente quería entrar al Destacamento policial o si su lucidez se encontraba afectada por el consumo de alcohol u otras sustancias.