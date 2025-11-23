Un "Me divierte" en Facebook provocó un conflicto que movilizó la maquinaria judicial

Dos hombres tuvieron un entredicho por un emojis. Hubo una denuncia y la intervención del Juzgado de Paz. Les ordenaron mantener la cordura y solucionar el problema por las buenas.

Un Me divierte desató un conflicto entre todos hombres en Sierra Grande y tuvo que intervenir la Justicia de Paz.

Las publicaciones y reacciones en las redes sociales suelen causar gracia, rechazo, enojo o nada , según del lado que se lo interprete. Pero es indudable que un comentario o una expresión con los mensajes simbólicos de estos tiempos cuando se lo quiere acentuar pueden llegar a tener enorme trascendencia. Los políticos y los artistas usan mucho esas herramientas para decir cosas.

En la vida llana los posteos y manifestaciones también son motivo de impacto y hasta en los lugares chicos puede desatar conflictos de tono violento , porque además de poder cruzarse en el mundo virtual , los protagonistas también lo pueden hacer en el real , es decir en la calle. Y ahí la cuestión se puede agravar.

Eso fue lo que pasó hace poco en Sierra Grande , la localidad de la costa atlántica rionegrina que florece gracias a las obras que se ejecutan para el proyecto de exportación de gas y petróleo de Vaca Muerta.

sierra grande.jpg

Un hombre denunció en la policía que otro lo molestaba y hostigaba tanto en forma personal como por las redes sociales. Pedía que lo obligaran a no hacelo más.

La presentación realizada el 30 de octubre último fue encuadrada en una falta tipificada con el Código Contravencional provincial como “agresiones en la vía pública”, que sanciona con el cumplimiento de trabajos comunitarios o una multa económica, por lo que tomó intervención el Juzgado de Paz local.

Su titular, Carola Suárez, citó días después al denunciante para escuchar su testimonio, y ratificó todo lo dicho en la sede policial.

También en esa misma jornada convocó al denunciado, quien aclaró que “en ningún momento lo amenazó”, y que en cambio le pidió que le explique “por que le divierte un comentario que público su sra. sobre su remisería en las redes sociales”. Para sostener su versión presentó mensajes que le envió.

Todo por un emojis

En la resolución dictada recientemente por la magistrada no se dan detalles sobre el contexto de la disputa. Se presume que el enojo del acusado surgió por un “Me divierte” que utilizó el otro hombre, esto es uno de los “emojis”, los símbolos de Facebook que se representa como caras que expresan emociones. En este caso es una carita llena de risa.

Tras recepcionar las versiones de las partes enemistadas la magistrada consideró que los hechos denunciados se encuadraban en el Artículo 40 de Ley Contravencional, 5592, que pena actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas. Por ese motivo dictó una serie de medidas al contemplar que “el Estado debe actuar con debida diligencia reforzada frente a cualquier hecho que pueda derivar en situaciones de violencia”.

En primer lugar dispuso la prohibición de acercamiento del denunciado respecto al denunciante. Además les ordenó a los dos hombres que se calmen y dejen de agredirse. En términos legales estableció con carácter “preventivo, cautelar y provisorio”, se abstengan de ejercer “cualquier acto de violencia o intimidación, incluyendo contactos verbales, telefónicos, digitales o por redes sociales”. Tampoco deben realizar publicaciones y comentarios referentes a los hechos, orden que incluye a familiares, allegados y otras personas.

Juzgado de Paz Sierra Grande .jpg La causa por Bullying se tramitó en el Juzgado de Paz de Sierra Grande. Archivo

Les aconsejó “mantener una conducta respetuosa, evitando toda forma de provocación o exposición pública que agrave el conflicto, y a acudir a los canales institucionales disponibles para encontrar soluciones, como las instancias de mediación comunitaria, acompañamiento psicológico o programas locales de prevención de la violencia".

La medidas impuestas por la Jueza de Paz tendrán una vigencia de 60 días, las que podrán ser prorrogadas “en caso de persistencia del riesgo o incumplimiento”.

Asimismo les advirtió a los rivales que el incumplimiento de estas disposiciones podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 23 de la Ley D 5592/22, que incluye amonestación, instrucción especial, trabajo comunitario, abordaje interdisciplinario, multa o arresto.

La resolución incluye la notificación a la Comisaría 13 para que intervenga y controles las medidas ordenadas.