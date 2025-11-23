Boca recibe a Talleres por un lugar en los cuartos de final: hora, formaciones y TV

El Xeneize, que viene de vencer a River y Tigre en La Bombonera, ahora deberá enfrentarse ante la "T" de Carlitos Tevez.

Boca recibirá este domingo a Talleres de Córdoba , en un encuentro clave correspondiente a los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura.

El partido, que está programado para las 20, se llevará en el estadio Alberto J. Armando , más conocido como “La Bombonera”, y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro será Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.

Boca se metió en los octavos de final del Torneo Clausura luego de una muy buena actuación en la fase regular, donde terminó en la primera posición de la Zona A con 29 puntos , cuatro por encima de sus más inmediatos perseguidores, que fueron Unión de Santa Fe y Racing.

Esto les permitió también finalizar en la segunda posición de la tabla anual y así clasificarse por primera vez a la fase de grupos de la Copa Libertadores desde la edición 2023.

Los dirigidos por Claudio Úbeda están en una buena racha, luego de ganar sus últimos cuatro partidos: 3-1 a Barracas Central, 2-1 a Estudiantes de La Plata, 2-0 a River y 2-0 a Tigre.

Talleres, por su parte, tuvo un 2025 muy complicado, en el que incluso llegó a pelear hasta las últimas fechas por no descender. Finalmente, los dirigidos por Carlos Tevez pudieron salir adelante y a base de buenos resultados se encontraron también con la clasificación a los playoffs, por lo que ahora no hay nada que les permita soñar con seguir avanzando.

Las posibles formaciones de Boca y Talleres

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Talleres (C): Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez;, Matías Galarza, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rick y Luis Miguel Angulo. DT: Carlos Tevez.

Torneo Clausura

Playoffs – octavos de final

Boca – Talleres (C)

Estadio: Alberto J. Armando

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Adrián Franklin

Hora: 20. TV: TNT Sports

El rival de Boca o Talleres en cuartos de final

Argentinos Juniors le ganó 2-0 a Vélez Sarsfield, en condición de visitante, y se clasificó para los cuartos de final del Torneo Clausura donde enfrentará al ganador del partido entre Boca y Talleres de Córdoba.

La acción estuvo en el complemento donde, a los 13 minutos, el mediocampista Hernán López Muñoz abrió el marcador para Argentinos Juniors. Tras una recuperación de Federico Fattori sobre la banda izquierda en mitad de cancha, el ex Huracán se la cedió a López Muñoz que encaró hacia el área de Vélez, llegó a la medialuna del área y sacó un zapatazo rasante que se clavó en la derecha del arco de Tomás Marchiori.

Cinco minutos después, nuevamente López Muñoz volvió a marcar y aumentó la ventaja para el Bicho. El delantero Tomas Molina metió un gran pase en profundidad al ex River que, con la marca de dos defensores y el achique del arquero Marchiori, se la picó a este último y anotó el segundo en su cuenta personal.

Con este resultado, el equipo de Nicolás Diez elimina a uno de sus máximos rivales del Torneo Clausura, certamen donde el Bicho enfrentará al ganador del partido entre Boca y Talleres de Córdoba en cuartos de final.

Por su parte, el equipo de Guillermo Barros Schelotto finaliza el año con sabor a poco ya que, además de quedar eliminado, no clasificó a ninguna copa internacional para el 2026.