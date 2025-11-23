Regional Amateur: así fue el final de la fase de grupos, que tuvo de todo

Se disputó la última fecha de la etapa clasificatoria del certamen y están los boletos para la próxima fase.

En un domingo lleno de goles, polémicas y hasta hechos de violencia, el Regional Amateur le puso punto final a su fase de grupos . En cuanto a los equipos cipoleños, La Amistad sigue en camino y quedó puntero de su zona, mientras que Pillmatún se despidió en un show de goles.

Del lado neuquino, Independiente de Neuquén sigue levantando su rendimiento y cerró el grupo goleando en casa: despachó a Maronese, que quedó eliminado, con un 3 a 0 claro y contundente .

Pablo Vergara y Maxi Morales, en dos oportunidades, establecieron las diferencias en el primer tiempo. La visita terminó con dos jugadores menos y la sensación de que por plantel podía llegar más lejos .

Torneo Federal Independiente Maronese (3) El Rojo goleó y sigue de racha en el Regional Amateur. Claudio Espinoza

Por su parte, el conjunto de Gustavo Coronel tiene experiencia, juventud y ya sabe lo que es jugar finales: sin dudas está entre los candidatos. En ese grupo 6 de tres equipos, el otro eliminado fue Petrolero. Alianza de Cutral Co pasó como puntero de su grupo. El partido contra San Patricio no se jugó porque la visita denunció amenazas en El Chañar. El Tribunal de disciplina resolverá qué hace con el encuentro y si hay sanciones o no.

Patagonia ganó un partidazo sobre la hora a Unión Alem Progresista por 4 a 3. El gol decisivo en la capital neuquina llegó por intermedio de Maxi Axame cuando iban cinco minutos de tiempo adicionado. El ganador llegó a 9 puntos y si queda todo igual pasará como segundo del grupo por encima del Santo (6) en el grupo 7.

Torneo Federal Independiente Maronese (5) Maxi Morales se despachó con un lindo doblete. Claudio Espinoza

Para clasificar, San Patricio necesitaría que le den los puntos o, en el caso de que se juegue el partido, sumar un triunfo. Si no le dan los puntos o no gana el encuentro, pasará Patagonia.

En la zona 9, La Amistad mantuvo la cima y salteó el primer cruce, que deberá disputar Deportivo Roca por ser segundo. Fue 1 a 1 entre ambos en Cipolletti por los tantos de Jeremías Langa en el primer tiempo y Carlos López en el complemento para la visita.

Dos que se despidieron a puro gol del certamen fueron Argentinos del Norte y Academia Pillmatún que en el Zit Formiga empataron 3 a 3.

Cuáles son los clasificados

Primeros de grupo: Estudiantes Unidos, Independiente de Neuquén, La Amistad, Alianza, Villalonga y Atlético Regina.

Segundos: Cruz del Sur, Deportivo Roca, Independiente de Río Colorado, Sporstsman y Patagonia/San Patricio