Por qué es clave un video en la causa por el doble crimen del barrio San Lorenzo

Son imágenes de una cámara de seguridad vecina al lugar del hecho. La fiscalía sostiene que el video ubica a los dos sospechosos en la escena.

Alejandro Vega está sospechado de haber colaborado con Kevin Chávez, acusado de cometer el doble crimen.

La audiencia de formulación de cargos contra Alejandro Ariel Vega , acusado de haber colaborado con Kevin Nicolás Chávez para que cometiera el doble crimen del barrio San Lorenzo , se suspendió el viernes porque el abogado defensor Rubén Antiguala pidió tiempo para analizar un video de una cámara de seguridad de una propiedad vecina a la que terminó incendiada el último lunes 17, donde murieron Aníbal Cuerda de 54 años y Pablo Davies de 34.

El planteo lo formuló el abogado al iniciarse la audiencia , antes de que los fiscales Gustavo Herrera y Guillermo Ibáñez describieran la acusación.

Dijo que tenía conocimiento que existía ese material y que constituía en prueba contra su defendido, por lo que pidió que se lo proporcionaran y le dieran tiempo que examinarlo con un perito que trabaja con él. La Fiscalía explicó que la filmación la tenía la Brigada de Investigaciones Judiciales, desde donde habían enviado fotogramas.

Alejandro Ariel Vega

Pero Antiguala insistió en la importancia que significaba para su labor defensiva contar con ese video, que la Fiscalía manifestó que colaboraría para que se lo facilitaran.

Finalmente y tras escuchar las hipótesis de las partes, la jueza Agustina Vagniole hizo el lugar al planteo de la defensa y dispuso suspender el trámite de imputación, que continuará este martes a las 10.

Un auto y una camioneta en las imágenes

Para la Fiscalía las imágenes recabadas por los integrantes de la Brigada de Investigaciones es una de sus pruebas centrales de la acusación para acreditar el vínculo que unía a Vega con Chávez y que aquel le había prestado ayuda para que cometiera el hecho,

El fiscal Guillermo Ibáñez sostuvo que los fotogramas informados por el cuerpo policial muestran que a las 17:03 de aquel martes el Peugeot 208 perteneciente a la esposa de Vega se detuvo en la casa de Cuerda ubicada en Río Gallegos 174 y bajó Chávez, quien lo conducía.

A las 17:09 se retiró raudamente. Dobló en U por la misma calle y volvió al domicilio de Vega, ubicado a unos 200 metros de distancia, de donde habría salido acompañado por un menor y otro sujeto no identificado.

La vivienda del barrio San Lorenzo que incendiaron, y donde murieron dos hombres.

Se presume que en esos seis minutos Chávez le dio 11 puñaladas a Davis y luego inició el incendio fatal.

El auto es uno de los elementos expuesto por la Fiscalía para vincular a ambos hombres. Vega se lo habría facilitado al autor del ataque, según esa hipótesis.

Pero posteriormente el video también captó en dos momentos que pasó a baja velocidad por la vivienda siniestrada una camioneta Toyota Blanca similar a la que posee Vega. Fue a las 17:12, cuando comenzó a verse el humo y a las 17:17.

Para los fiscales con esas dos acciones Vega prestó auxilio y la colaboración necesaria para que Chavez cause las muertes.