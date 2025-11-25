Encontraron muerta a una pareja en un hotel alojamiento: el escalofriante relato del conserje

La pareja no respondía los insistentes llamados que hacían desde conserjería. Qué se sabe del caso hasta el momento.

Gran conmoción se vivió con la aparición de una pareja sin vida en un hotel alojamiento. Las víctimas eran una mujer de 47 años y un hombre de 27 años.

El hecho se conoció luego de que el conserje del hotel llamara de manera insistente a la puerta de la habitación, en la que se había alojado una pareja en horas de la tarde del sábado. Ya era domingo, y casi 24 horas después de que se iniciara el tiempo de hospedaje, el empleado golpeó una vez más la puerta y al no obtener respuesta, decidió girar el picaporte.

Cuando intentó abrir la puerta se encontró con la cama dispuesta de tal manera, que imposibilitaba la apertura de la puerta de manera total y el conserje tuvo que hacer fuerza para lograrlo. Todo ocurrió en la Valle Hermoso , en el Valle de Punilla en Córdoba.

Qué se sabe hasta el momento de la muerte de la pareja

El hecho ocurrió entre la tarde del sábado y la tarde del domingo. Según indicó el medio La Voz, el conserje encontró el cuerpo del hombre colgado con las sábanas de la cama y en el piso de la habitación, vio a la mujer sin vida. Según los primeros indicios, él habría cometido un femicidio antes de suicidarse.

En el lugar encontraron un teléfono celular roto, un indicio que podría revelar un conflicto previo entre la pareja. Este indicio se suma a las diligencias técnicas y a la autopsia, cuyos resultados serán determinantes para establecer la mecánica de las muertes y descartar la intervención de terceros.

El caso es investigado por la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, bajo estricta reserva. El medio cordobés mencionado anteriormente, dejó trascender que la mujer había formulado una denuncia por amenazas contra su pareja y éste había sido imputado. A su vez, regía una prohibición de acercamiento que no se cumplió. Y terminó de la peor manera.

"En este estadio inicial de la investigación, la principal hipótesis de trabajo es que se trataría de un femicidio seguido de suicidio, lo que se encuentra sujeto a la confirmación de las pericias y demás diligencias en curso", detallaron desde la Justicia.

Un hombre mató a su expareja de un escopetazo y lo encontraron muerto horas después

A principios de noviembre, se conoció un caso similar al ocurrido en Córdoba este fin de semana. El hecho ocurrió en una chacra de la localidad de Gobernador Roca, donde encontraron a una mujer de 41 años asesinada de un disparo. Y luego, durante un rastrillaje, hallaron a su pareja muerta con una herida de arma de fuego.

La mujer fue identificada como Claudia de Lisboa, quien fue asesinada de un disparo en el pecho; mientras que su pareja - Omar Rozsinieski de 68 años- apareció muerto con un balazo en la cabeza. Efectivos de la Comisaría de la Mujer de Gobernador Roca, Misiones, y de la Unidad Regional IX de Jardín América fueron al lugar tras recibir un llamado que alertaba sobre disparos de arma de fuego en una zona rural.

Este caso surge luego de otro femicidio seguido de suicidio que tuvo lugar en Andresito-una semana atrás-, cuando una oficial de la Policía fue asesinada a balazos por su expareja, quien también pertenecía a la misma institución.