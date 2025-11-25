Demolieron un aguantadero en barrio Don Bosco tras reiteradas violaciones de clausura

Rodrigo Buteler calificó la intervención como “uno de los aguantaderos más jodidos”. Hallaron objetos robados. Ya son 26 los eliminados en Cipolletti.

Tras reiteradas violaciones a las fajas de clausura, el Municipio avanzó en la eliminación de un aguantadero del barrio Don Bosco.

Cipolletti sumó un nuevo operativo en su política de eliminación de aguantaderos . Este martes, personal municipal y efectivos de la Policía de Río Negro avanzaron sobre una vivienda ubicada en Manuel Estrada al 1400, casi Venezuela , en el barrio Don Bosco , que había sido señalada por los vecinos como uno de los puntos más conflictivos de la zona.

El intendente Rodrigo Buteler encabezó el procedimiento y calificó el lugar como “ uno de los aguantaderos más jodidos de la ciudad ”. Se trata del número 26 desde el inicio de su gestión. “Hay algunos más sencillos y otros más complejos, pero este está entre los cinco más problemáticos que hemos intervenido ”, afirmó.

El operativo fue resultado de una coordinación entre la Policía de Río Negro , la Secretaría de Obras Públicas y distintas áreas municipales, que se desplegaron para ingresar al predio, asegurar la zona y avanzar con la demolición de las estructuras internas que eran utilizadas por personas vinculadas a hechos delictivos y al consumo de drogas.

aguantadero barrio don bosco (2) El operativo fue encabezado por el propio Intendente, quien calificó a este procedimiento como uno de los más "jodidos".

Una historia de usurpación y violencia

Según detalló Buteler, la vivienda había sido originalmente habitada por una familia que residía en la parte trasera del terreno. Sin embargo, un familiar usurpó la parte delantera y la transformó en un foco de conflictos. “Era una casa tomada con problemas de adicciones, robos y venta de drogas. La Policía se cansó de intervenir y hasta colocó una faja de clausura que fue violada tres veces”, explicó.

Durante la inspección previa al ingreso de las máquinas, las autoridades encontraron objetos robados, elementos vinculados al consumo de drogas y un avanzado estado de deterioro de las habitaciones. “Vamos a dejar solo la fachada, pero se van a demoler todas las estructuras internas. Era un peligro para todos, y un tormento para la familia que vive atrás”, aseguró el intendente.

Buteler destacó la decisión del municipio de asumir los costos del operativo en acuerdo con los propietarios, “que estaban viviendo una pesadilla”. Además, agradeció la colaboración policial y el apoyo vecinal: “Los vecinos estaban desesperados. A partir de las once de la noche no podían salir por el nivel de inseguridad que se generaba en esa cuadra”.

El intendente Rodrigo Buteler mostró cómo por dentro era el aguantadero demolido

Seguridad y orden urbano

La demolición fue celebrada por los vecinos del barrio, quienes se acercaron al lugar para observar el avance de las máquinas. “Con cada operativo recuperamos tranquilidad para una familia y para un barrio entero. Cipolletti tiene que ser una ciudad ordenada y segura, y en eso estamos trabajando”, sostuvo Buteler.

El intendente aprovechó la ocasión para recordar que en los próximos días se aprobará la ordenanza contra los trapitos, una medida que busca reforzar la seguridad y el orden urbano, especialmente en sectores donde se detectan situaciones vinculadas al consumo problemático y la presencia de personas con antecedentes delictivos.

¿Cómo denunciar un aguantadero?

El municipio reiteró que los vecinos pueden realizar denuncias anónimas sobre la existencia de aguantaderos o movimientos sospechosos llamando a la Central de Emergencias Municipal (109) o al 147, la línea de Atención al Ciudadano. También se pueden hacer denuncias por venta de drogas al 0800-333-4124 o a través del sitio oficial seguridad.rionegro.gov.ar.

ECP DEMOLICION GONZALEZ LARROSA (10) El último procedimiento fue en barrio Brentana, sobre calle González La Rosa al 1100.

El último antecedente, barrio Brentana

Este nuevo operativo se suma al realizado días atrás en el barrio Brentana, donde se demolió otro espacio que funcionaba como refugio de delincuentes en un terreno privado en venta, sobre calle González La Rosa al 1100. Aquella intervención también surgió de denuncias vecinales y permitió recuperar la tranquilidad en una zona que había sufrido reiterados robos.

Con este procedimiento, el municipio alcanza 26 aguantaderos eliminados en distintos barrios cipoleños, consolidando una política de intervención urbana que combina seguridad, participación ciudadana y recuperación de espacios para la comunidad.