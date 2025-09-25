Rodrigo Buteler: "Un aguantadero menos, un barrio feliz"

Esta mañana se demolió un nuevo aguantadero en el barrio Del Trabajo de Cipolletti. El Intendente encabezó el operativo junto a la familia de los propietarios.

Esta mañana, pasadas las 9, la Municipalidad llevó adelante un nuevo operativo de demolición de un aguantadero en el barrio Del Trabajo, sobre calle Ingeniero Pagano 937. El procedimiento, que contó con la participación de maquinaria municipal, camiones de Servicios Públicos y el acompañamiento de la Policía de Río Negro, buscó desarticular un foco de delincuencia que preocupaba a vecinos y vecinas desde hace meses.

El intendente Rodrigo Buteler encabezó la intervención y destacó la importancia de estas acciones para la seguridad barrial: “ Un aguantadero menos, un barrio feliz ”, afirmó.

Según explicó el jefe comunal, el inmueble pertenecía a un adulto mayor que había alquilado parte de la casa de buena fe, pero el inquilino terminó transformándola en un espacio vinculado a actividades delictivas . “Esa persona resultó ser un delincuente . Convivía con el propietario y llegó a convertir toda la casa en un aguantadero. Vendían drogas, había tiros en la calle, cosas robadas. Todo esto era una locura hace meses ”, detalló Buteler.

Los vecinos habían denunciado en reiteradas oportunidades la situación, lo que permitió articular la intervención judicial y policial. Una de las personas que operaba desde la vivienda fue detenida días atrás.

Acompañamiento a la familia propietaria

La Municipalidad, junto a los hijos del propietario, acordó conservar el espacio del adulto mayor y proceder con la demolición del resto de la estructura, que se encontraba en condiciones de habitabilidad precarias. “Logramos contactar a los dueños, hablamos con la familia y se decidió avanzar. Este procedimiento tiene un costo para los propietarios, pero desde el Municipio les facilitamos todo lo posible”, señaló el intendente.

Buteler también resaltó que sin la decisión de las familias, estos operativos no serían viables: “Las familias son quienes nos dan la posibilidad de actuar. Este es un esfuerzo compartido que tiene un enorme impacto en los barrios”.

Una política de Estado contra el delito

Desde el inicio de la actual gestión municipal, los operativos de demolición de aguantaderos se han convertido en una política pública sostenida con más de 20 ya realizados. Se llevan adelante una vez al mes, o incluso con mayor frecuencia, dependiendo de las demandas vecinales y la disponibilidad de intervención judicial y policial.

“Ayudamos a los barrios para que estén más tranquilos. Esto es parte de un plan integral de seguridad urbana. No es sencillo, porque muchas veces los delincuentes tienen amigos que intentan interrumpir los procedimientos, pero siempre buscamos la forma de avanzar”, remarcó Buteler.

¿Cómo denunciar?

La Municipalidad recordó que los vecinos pueden realizar denuncias anónimas sobre la existencia de aguantaderos en la ciudad a través de distintos canales:

Fiscalía.

Central de Emergencias municipal: 109.

Central de Atención al Ciudadano: 147.

De manera presencial en la sede municipal.

Además, para denuncias relacionadas con la venta de drogas está habilitado el 0800-333-4124 y el portal oficial seguridad.rionegro.gov.ar.

El operativo de esta mañana se suma a una serie de acciones que el Municipio viene desarrollando para recuperar espacios urbanos y devolverle tranquilidad a los vecinos. La demolición de estructuras en ruinas o utilizadas como refugio delictivo busca, además, enviar un mensaje claro: Cipolletti no será terreno fértil para el delito.