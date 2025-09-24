Cipolletti: entraron a su casa, le robaron camioneta y está ante un dilema

“Hace 3 meses que nos mudamos al barrio”, lamenta Leo, el conocido vecino que promete recompensa pero por las extorsiones se replantea muchas cosas.

Leo y su pareja se mudaron hace apenas tres meses al Barrio Antártida Argentina , en inmediaciones del Hospital. La estadía en esa zona, lamentablemente, no comenzó de la mejor manera para la pareja. Es que el viernes en la madrugada fueron blanco de un audaz robo por parte de hampones que ingresaron a la vivienda sin que la mujer, que se encontraba en el cuarto de arriba, los escuche. Tomaron las llaves de la camioneta y huyeron con el vehículo con total impunidad.

“Entraron por la parte de atrás, sin violentar la puerta y se la llevaron. Lamentablemente nadie vio nada”, sostiene con angustia este incansable trabajador, un vecino muy estimado por sus pares.

El hecho ocurrió el “viernes en la madrugada, mi señora estaba en la parte de arriba y no se escucha nada desde allí”, explica cómo no se percataron en el momento.

Selectos a la hora de recompensar por datos de la camioneta

Una vez que tomaron nota del ilícito, ambos “hicieron la denuncia” y hasta ofrecieron recompensa a quienes aporten datos fehacientes sobre dónde puede encontrarse el vehículo. Claro que los oportunistas aprovecharon que se hizo público el número para llamarlos e intentar estafarlos. “El teléfono no para de sonar”, dicen. Por ello surgió el dilema: qué hacer y adoptaron una nueva postura...

“Radicamos la denuncia y ofrecimos recompensa. Pero el tema es que me estuvieron llamando tipo extorsionando toda la mañana. Son todas posibilidades de estafa. Así que nos replanteamos eso y solo vamos a gratificar a aquel que realmente tenga la posta, datos concretos”, avisa Leo.

“Genera un caos esto porque uno suele ir y venir del trabajo en el vehículo y de esta manera se complica”, lamenta los inconvenientes que la situación le genera.

Por último reconoce que la camioneta Chevroket Tracker tiene una parte del capot abollado y un rayoncito atrás. ¿Dónde se la busca? “Cerca de chacras, nosotros también salimos por nuestra cuenta a ver si aparece. Es de color gris, modelo 2017 y está valuada en 27 millones de pesos”, finaliza.

Mientras tanto, avanza la investigación y las víctimas confían en el trabajo policial ("andan tras unas pistas").

Cualquier novedad comunicarse al 2996301253.

Otro robo resonante de vehículos en Cipolletti

Un violento robo se registró el jueves 11 en una vivienda de la calle Teniente Ibáñez al 200, casi Villegas, en pleno barrio residencial de Cipolletti. Los propietarios, reconocidos comerciantes de la ciudad con amplia trayectoria en el rubro mecánico, se encontraban de viaje al momento del hecho.

De acuerdo a los primeros datos, los delincuentes accedieron a la propiedad ejerciendo violencia sobre el ingreso del garaje. Una vez adentro, sustrajeron un Toyota Corolla y un Peugeot 308, ambos grises. Además se habla de que podrían haberse llevado una importante suma de dinero y otros elementos de valor. La casa fue totalmente revuelta.

robo comerciantes familia zuain teniente ibañez y villegas El robo ocurrió en un barrio residencial de Cipolletti. Antonio Spagnuolo. Antonio Spagnuolo

Según información a la que accedió LMCipolletti, los ladrones se tomaron todo el tiempo necesario para concretar el golpe, dado que el sistema de alarmas y cámaras, no estaban activadas. Todo habría ocurrido entre la madrugada del jueves 11 y el mediodía, pero quién se dio cuenta fue un empleado que estaba a cargo del cuidado de la casa cuándo llegó alrededor de las 19 para realizar sus tareas.

El hecho se produjo a escasos metros del Gabinete de Criminalística y de la Oficina Judicial, y a una cuadra de calle Alem, una de las arterias más transitadas de la ciudad.

Se trata del barrio Los Álamos, en el que viven empresarios y funcionarios judiciales, y que en los últimos meses ha sido escenario de varios robos. La situación mantiene en alerta a los vecinos, preocupados por la inseguridad en la zona.