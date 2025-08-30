Madrugada de terror en Cipolletti: robaron una camioneta y luego intentaron extorsionar a la dueña

En Cipolletti, delincuentes robaron una camioneta del patio de una vivienda en el barrio Antártida Argentina. Luego intentaron estafar a la dueña.

En la madrugada de este sábado, delincuentes robaron una camioneta en un barrio de Cipolletti.

Un nuevo episodio de inseguridad conmocionó al barrio Antártida Argentina de Cipolletti durante la madrugada de este sábado. Pasadas las 3:30, una familia sufrió e l robo de su camioneta Ford EcoSport gris (dominio KNN 387), que estaba guardada dentro de su domicilio ubicado sobre calle Río Neuquén, entre Arenales y Fray Santa María de Oro.

La víctima, Pamela Leiva , relató a LM Cipolletti la desesperante situación que le tocó atravesar junto a su pareja y su hija. “Escuché un ruido de fondo mientras dormía, pero pensé que era de la calle. Minutos después golpearon mi puerta. Cuando salí, vi que me habían robado la camioneta”, expresó.

La vivienda, alquilada desde principios de año, cuenta con un portón de rejas que separa la calle del patio interno. En ese espacio era donde la familia guardaba la camioneta. “El portón estaba con candado, incluso lo habíamos cambiado hace poco por uno más reforzado, pero lo rompieron igual”, explicó la damnificada.

Aunque la camioneta estaba dentro del terreno, no tenía llave puesta y la puerta se encontraba destrabada, lo que facilitó la maniobra de los delincuentes.

Lo más doloroso para Pamela no fue solo la pérdida del vehículo, sino también los objetos que llevaba dentro. “Se llevaron toda mi documentación personal, billetera con DNI, licencia, tarjetas, papeles del auto y lo más valioso: los utensilios y elementos de trabajo de Royal Prestige, que son mi fuente de sustento diario”, lamentó.

La denuncia y la falta de respuestas

Cerca de las 4:30 de la madrugada, Pamela se acercó a la comisaría para realizar la denuncia. Minutos después, efectivos policiales arribaron al domicilio, hicieron las preguntas de rigor y tomaron fotografías. “No mucho más”, resumió la vecina respecto al accionar de la Policía.

La familia contaba con cámaras de seguridad, pero estas solo transmitían en directo y no grababan, lo que dificulta la identificación de los sospechosos. Ante esta situación, Pamela pidió la colaboración de la comunidad: “Si alguien tiene información, que la acerque a la comisaría más cercana. Es mi único medio de movilidad”.

Embed

Intento de estafa tras la publicación en redes

Horas después del robo, la mujer decidió publicar el hecho en redes sociales para alertar a la comunidad y conseguir algún dato que permitiera recuperar la camioneta. Sin embargo, lejos de recibir ayuda, fue víctima de un intento de estafa.

“Cerca de las 6 de la mañana me llamaron diciendo que habían comprado la camioneta en un desarmadero y que, si la quería de vuelta, debía entregar $700 mil en el lugar que dispusiera”, relató.

Pamela aseguró que, confundida y aún en shock, les respondió que no contaba con esa suma. Los supuestos delincuentes le insistieron para que ofreciera una cifra menor. “Me preguntaban cuánto tenía para entregar, yo les decía que $30 mil o $50 mil como mucho, pero insistían. Ahí me di cuenta que querían extorsionarme y que era una estafa”, explicó.

Patrullero Policia rio Negro La policía intervino y tomó la denuncia de lo ocurrido, hasta el momento sin novedades. Archivo

El episodio volvió a encender las alarmas en el barrio, la modalidad del robo, forzando un portón para acceder a un vehículo dentro de un domicilio, generó preocupación por la facilidad con la que los delincuentes actuaron.

Mientras la familia de Pamela espera que las autoridades logren dar con el vehículo, la sensación de vulnerabilidad y miedo permanece latente. “Lo más duro es la impotencia. No solo me quitaron mi camioneta, sino mi herramienta de trabajo. Ahora dependo de que alguien se apiade y me dé información”, concluyó la damnificada.