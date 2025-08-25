Recuperan en Neuquén un auto robado en Oro, donde también se llevaron una camioneta

Lo encontró la policía de la vecina provincia en poder de un hombre con antecedentes. Los damnificados también sufrieron el robo de una Hilux que apareció en Roca vinculada a un homicidio.

El Etios robado en Oro fue recuperado en Neuquén por la policía de esa provincia. Detuvieron a un hombre que lo conducía.

La Policía neuquina recuperó un auto Toyota Etios que tenía pedido de secuestro emitido por la Comisaría 26 de Fernández Oro .

El vehículo había sido sustraído a fines de junio último del interior de una vivienda del barrio Las Acacias, junto a una camioneta Toyota Hilux que poco después apareció en General Roca , presuntamente en poder de los presuntos participantes de un asesinato.

“Me avisó la Policía de Oro y la tiene la de Neuquén. De todas maneras ahora pertenece a mi aseguradora” , manifestó Yanina, integrante de la familia a la que pertenecen ambos rodados.

La fuerza de la vecina provincia informó en un comunicado que el vehículo fue interceptado el domingo por la mañana como resultado de tareas investigativas que realizaba el personal de la División Robos y Hurtos en distintos puntos de la ciudad capital.

Etios recuperado Nqn

El rodado, de acuerdo a lo descripto, detuvo su marcha en la esquina de calles Pérez Novela y Rosario, donde se identificó a su único ocupante, un hombre mayor de edad con antecedentes judiciales.

Al verificar los datos del automóvil, se estableció que tenía pedido de secuestro emitido por la Comisaría 26 de la ciudad de Fernández Oro, en la provincia de Río Negro. Ante esto, los efectivos procedieron al secuestro del vehículo y a la demora del conductor, quien fue puesto a disposición de la Justicia.

De acuerdo a lo dispuesto por la Fiscalía interviniente, el hombre fue notificado de las actuaciones judiciales.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Robos y Hurtos, dependiente del Departamento de Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales.

Ladrones entraron mientras la familia dormía

La familia de Fernández Oro sufrió el robo de sus dos vehículos la madrugada del sábado 28 de junio.

Fueron dos ladrones encapuchados que entraron a la casa mientras la familia dormía, y que fueron captados por cámaras de seguridad de la vivienda y de otras propiedades vecinas.

Las imágenes muestran que salieron a robar lo que encontraran por el sector, ubicado en proximidades de la cancha de fútbol del club local, y que pasaron tanteando las casas.

Cuando llegaron hasta la de la familia damnificada, forzaron el portón de entrada y se metieron al quincho, independiente de la vivienda, donde un rato antes habían estado los hijos adolescentes.

Toyotas robados Oro

En el quincho había una moto de gran cilindrada que intentaron llevársela.

Entonces violentaron la puerta de la vivienda y tomaron una caja donde guardaban las llaves de los vehículos y de la propiedad.

De ese modo lograron llevarse el auto y la camioneta. También planeaban apoderarse de la moto. La habían sacado a la calle, pero no pudieron arrancarla y la dejaron tirada en la calle.

Yanina destacó asombrada que no escucharon ningún ruido que los pusiera en alerta, lo que revela la destreza de los delincuentes.

Al advertir el hecho delictivo, las víctimas difundieron por las redes sociales la sustracción de ambos vehículos y el pedido de ayuda para recuperarlos, pero solo recibieron llamados de desconocidos que le ofrecían datos a cambio de dinero.

La camioneta en la escena de un crimen

Pocos días después del robo, a mediados de julio, la camioneta Toyota Hilux apareció abandonada en General Roca.

Los dueños la reconoció en una foto que apareció en un artículo periodístico vinculado al homicidio ocurrido en un barrio de esa ciudad, donde asesinaron balazos de Juan Ramón Riquelme, de 39 años, por el que tres hombres fueron detenidos.

Camioneta robada Oro 2

Entre las presunciones, no descartan que hubieran planeado utilizar la camioneta para trasladar el cuerpo de la víctima y que ante la trascendencia del hecho, optaron por abandonar la escena.

"La camioneta me la entregaron en la semana pero sigue bajo guarda judicial y esta destrozada, así que de a poco la iremos acomodando", sostuvo Yanina, quien agregó que aguardan que la Justicia la libere, pero creen que será cuando termine el juicio por el homicidio de Riquelme.