Capturan en Cipolletti a temible prófugo: cómo fue el procedimiento
Pasadas las 20.30 de este viernes, personal de la comisaría 4ta detuvo al peligroso hampón en un exitoso operativo.
En una exitosa intervención, personal de la Comisaria 4ta recapturó a un temible prófugo este viernes por la noche.
Tras una minuciosa investigación, los uniformados lograron establecer que el prófugo de la justicia José Miguel Zapata Ríos se encontraría en la zona Este del Barrio Antártida, por lo que se procedió con la búsqueda del mismo en el sector.
"Finalmente fue localizado ingresando a un domicilio en calle Turrin, entre Circunvalación y Rio Neuquén, por lo cual fue inmediatamente perseguido y reducido en el lugar, trasladándoselo nuevamente a la Comisaría 4ta", informaron desde la seccional.
"Con esto personal de la 4ta concluyó con la recaptura de los dos fugados de la fecha 17/08/25, habiendo sido recapturado previamente Marcos Edgardo Figueroa el 18 de agosto por personal de la Comisaría", agregó el comunicado de prensa.
Noticia en desarrollo
