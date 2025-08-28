Allanaron una casa por el envenenamiento de gatos y secuestraron jeringas y agujas

En las últimas semanas apareció una decena de animales muertos. La investigación ubicó la vivienda donde encontraron los elementos sospechosos.

Jeringas, agujas y otros elementos importantes para la causa secuestraron en una casa de Río Colorado.

El Ministerio Público Fiscal y la Policía rionegrina iniciaron una investigación para encontrar al autor del envenenamiento masivo de gatos que se registró en la ciudad de Río Colorado.

En las últimas semanas apareció una decena de animales muertos en sospechosas circunstancias , que se incrementó en los últimos tres días.

Los hechos provocaron el malestar entre los vecinos y varios de los damnificados presentaron denuncias . Se presumió que eran hechos provocados y que habrían utilizado algún componente fulminante.

Secuestros sospechosos

La pesquisa permitió a los efectivos de la Comisaría 11 detectar indicios sospechosos en una casa de la calle Lisandro de la Torre, donde este miércoles hicieron un allanamiento y secuestraron maletines, jeringas, agujas y un teléfono celular, todo perteneciente al dueño de la vivienda.

Según informaron fuentes policiales, esos elementos “prima facie” podrían guardar relación con la causa.

El operativo fue dispuesto por el fiscal en turno, tras un trabajo de relevamiento de cámaras y la recepción de testimonios por parte de los efectivos de la policía provincial.

Maltrato animal penado por la ley

En la Justicia de la región hay múltiples antecedentes por castigos impuestos por casos de maltrato animal. Uno de los más resonantes ocurrió en mayo de 2019, cuando un hombre atacó al paragolpes trasero de su auto a una perra llamada Estelita, y la arrastró varios metros por la Ruta 65, desde Cipolletti hacia Fernández Oro. Como consecuencia, el ejemplar murió.

El maltratador fue imputado por el delito de crueldad animal y lo condenaron a diez meses de prisión en suspenso y el cumplimiento de pautas de conducta.

Entre ellas a pagar una suma de 130 mil pesos para que las ONG puedan continuar ayudando a otros animales, además de otros 30 mil en concepto de reparación simbólica para realizar una escultura o mural en memoria de la perra, que tendrá como objetivo concientizar a la sociedad. La obra debía ser creada en el lugar de los hechos, en Fernández Oro.

Día del Animal

Además le prohibieron la tenencia de animales no humanos, hasta tanto realice una capacitación en derecho animal, la cual podrá llevar a cabo de manera virtual en un plazo no mayor a los dos años con un mínimo de 20 horas.

También hubo otras causas abiertas en tribunales vinculadas con el abandono de animales, por castigarlos a golpes o tenerlos atados a la intemperie sin darles alimentación. Incluso también hubo otras investigaciones por abuso sexual.