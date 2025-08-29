El clima en Cipolletti

Pánico en el puente Cipolletti-Neuquén: Un colectivo casi cae al vacío

El micro de larga distancia casi se cae del Puente carretero interprovincial. Momentos de tensión y dramatismo.

El colectivo quedó suspendido en el medio del puente Carretero. 

Un colectivo de larga distancia quedó colgado del Puente Carretero que une Cipolletti- Neuquén. El transporte circulaba en sentido este-oeste con dirección a la capital neuquina cuando el conductor perdió el control y se deslizó hasta el lateral derecho del puente.

El colectivo perteneciente a la empresa Vía Bariloche quedó suspendido y sostenido en la mitad de la formación, finalmente lograron retenerlo para que no caiga al vacío.

Actualmente trabajan en el lugar y no se registraron heridos.

Noticia en desarrollo...

