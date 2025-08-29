Qué hacer este fin de semana en Cipolletti: opciones para resguardarse del mal clima

La tormenta de Santa Rosa no frena la agenda cipoleña. Desde este viernes, el fin de semana llega con actividades desde shows musicales hasta stand up. Enterate el detalle.

Con la tormenta de Santa Rosa y el clima inestable sobre el Alto Valle, el fin de semana se perfila ideal para buscar refugio en propuestas culturales y recreativas bajo techo. Cipolletti ofrece una amplia grilla de actividades para todos los gustos: desde el humor y la música hasta la danza, el cine comunitario y los encuentros para personas mayores.

Narración oral en la Casa del Escritor: A las 19 se presenta “A puro cuento”, un taller municipal de narración con historias conmovedoras y de humor. La entrada es libre con reserva previa al 299-5559055 (Fernández Oro 501).

Stand up con Fernando Sanjiao – “Quemado”: El reconocido comediante de la escena del stand up argentino llega a La Caja Mágica Teatro con dos funciones, a las 21 y 22:30 . Tras girar por 11 países y con especiales en Netflix y Comedy Central, Sanjiao presenta su show más potente, una mirada humorística sobre el vértigo de la vida cotidiana. Entradas: $25.000 .

CCC El Complejo Cultural de Cipolletti es uno de los espacios concentradores de actividades este fin de semana en la ciudad. Archivo

Sábado 30 de agosto

Baile para personas mayores: Desde las 11 en el Complejo Cultural Cipolletti, una nueva edición del ciclo de bailes cipoleños convoca a más de 200 participantes. Actividad gratuita con inscripción previa (299-4242940).

Conversatorio: “La radio y el ferrocarril. Lo viejo que aún funciona”: A las 18 en la Casa del Escritor, un recorrido por la historia ferroviaria y de la radiofonía regional con invitados históricos de las radios regionales LU19 y LU18 y ferroviarios locales. Entrada libre y gratuita.

Danza – Porque Sí: Orígenes: El CCC recibirá dos funciones gratuitas a las 18 y 20:30. Un espectáculo que celebra la mezcla cultural a través del movimiento. Entradas disponibles en boletería hasta agotar cupo (2 por DNI).

Teatro filosófico en La Caja Mágica: A las 19, María Eugenia Borsani presenta “Como le digo una cosa… Episodio 4: Invento Todopoderoso II Mujeres”, un cruce entre filosofía y escena. Entradas $10.000.

Visión Festival: Archie Hamilton: Desde las 23 en Finca La Nonnina, el DJ británico, referente de la música electrónica europea, hará vibrar a los fanáticos junto a Lolu Menayed y Seki. Evento para mayores de 18 años. Tickets $45.000, disponibles en la app BOMBO.

Centro Cultural Roberto Abel Cipolletti.png El Centro Cultural Roberto Abel con agenda de actividades para el fin de semana. Gentileza

Domingo 31 de agosto

Espectáculo comunitario – “¿Por qué no? Películas”: El CCC abre sus puertas a las 17 y 19 para este show gratuito que reúne talleres barriales en una propuesta de danza inspirada en clásicos del cine.

Concierto de Manu Martínez: A las 21 en el Centro Cultural RA (Toschi y Tres Arroyos), la cantante indie presenta en Cipolletti su disco “Día de verano”, tras girar por festivales como Quilmes Rock y Cosquín Rock. Entradas: $25.000.

Una ciudad en movimiento

Cipolletti afronta el fin de semana con una agenda variada y vibrante, ideal para resguardarse de la tormenta y al mismo tiempo disfrutar de la cultura local, la música internacional y los espacios comunitarios. Una excusa perfecta para salir de casa, compartir y dejar que el arte marque el pulso, incluso bajo la lluvia.