La pintada que conmueve a todo Cipolletti: dónde está y las diferentes lecturas

Un llamativo y triste mensaje en una pared "le parte el corazón" a las vecinas y vecinos de esa zona. Allí estuvimos.

"Si las paredes hablaran”, reza un famoso dicho… Y esta vez vaya si se expresaron o dijeron cosas… En la ciudad suelen haber pintadas y grafitis de todo tipo y color. Están las futboleras, con las de Cipo a la cabeza (desde el escudo a frases de aliento), también los coloridos e imponentes murales confeccionados por los artistas urbanos como Sider 1 y tantos otros.

Pero ninguno tan triste como el más reciente que conmueve a todo aquel que pasa por allí y se sorprende al observarlo en calle Don Bosco, frente a la panadería El Porvenir.

“Me dio tristeza leer esa pared. Seas quien seas, no estás sol@” , publicó, por ejemplo, la periodista Carolina Abdala en su muro de Facebook, muy angustiada.

Está ubicado, como quedó dicho, en las 400 viviendas con un dramático mensaje: “Mamá, me destruiste”, junto a las iniciales N. S que sería el presunto autor o autora del mismo.

La pintada más triste de Cipolletti con un duro y claro mensaje.

Por lo pronto lo hizo desde el anonimato y se desconoce a la persona que supuestamente decidió comunicarle públicamente y de una manera particular a su progenitora el presunto daño causado.

La otra lectura de algunos vecinos, aunque un tanto más rebuscada, sería que en verdad se trataría de un mensaje repleto de sarcasmo por el estado deteriorado de la pared en la cuál se efectuó el grafitti.

"Es fuerte e impactante" el mensaje de la pintada

Fue la misma Caro que le comentó a LM Cipolletti cuánto sensibilizó a ella y sus seguidoras la imagen.

“Es muy fuerte e impactante. Más a las que somos mamás. Yo lo soy desde hace casi 2 años pero fíjate que casi todas las que reaccionaron a la publicación fueron mujeres, en su mayoría madres. Así que golpea bastante”, nos costó angustiada la colega.

“Qué dolor”, “mi vida pobrecita/o”, “qué triste”, “esto demuestra cómo a veces los padres construimos o hacemos bosta”, algunos de los comentarios y reflexiones… Triste pero real.

De la tristeza a la alegría

Y pensar que semanas atrás LMC brindó una noticia sobre la alegría que había generado en un barrio, en este caso el Almirante Brown, los flamantes murales.

Obras que movilizaron y embellecieron a esa zona cipoleña. Son proyectos diferentes, independientes uno del otro, pero hechos con la misma pasión.

“El que está en los Monoblooks, en 25 de Mayo entre Perú y Paraguay, el del gato es una iniciativa que surge a partir de Nube (Nuve.oner), que es un chico de Buenos Aires que viene pregonando ‘el mural en altura’ en todo el país y convoca a artistas referentes de cada lugar para intervenir las paredes. De Cipolletti me convocó a mi y también se sumo Atis (Soy.Atis), una chica de Roca”, explicó Sider1, uno de los artistas.

El mural en altura que el cipoleño Sider1 realizó junto a Nube, el impulsor, y la roquense Atis. Una pintada alegre.

La obra a la que se refiere resalta por su dimensión, colorido y originalidad. Algo realmente novedoso en Cipo ya que “no había de ese tamaño”.

La zona cobró vida y alegría a partir del arte callejero. Es que enfrente los Ninjaz Crew previamente habían realizado otra bella creación. Y la gente, con su predisposición también contribuyó a que el sueño de los muchachos se haga realidad.

El grupo regional está integrado por Adderal, Zeache, Sr.Tulio, Berks, Nax, Sider y Kaos. “Con ellos ya veníamos interviniendo a la ciudad, algunos son de Neuquén y la mayoría de Cipolletti. Hace año y medio venimos pintando las paredes de los barrios. Pero bueno, ahora me contactaron de Buenos Aires para este nuevo proyecto innovador y estoy más que feliz”, admitió Sider1, en el mejor momento de su carrera.

Las paredes hablan y muestran las dos caras de la ciudad.