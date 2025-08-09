¡Una pinturita! Los murales que embellecieron Cipolletti y alegraron a un barrio tienen su historia

La zona de 25 de Mayo entre Perú y Paraguay se luce con dos murales gigantes e imponentes. La increíble movida popular que se armó y quienes son los talentosos artistas.

El mural en altura que el cipoleño Sider1 realizó junto a Nube, el impulsor, y la roquense Atis.

Le cambiaron la cara y hasta el humor al barrio Almirante Brown . “Estamos re felices, los chicos se pasaron y una preciosuras las obras”, cuenta más que conforme y contenta una vecina desde su ventana del primer piso del Complejo de Edificios .

“¿Cómo podés ubicarlos? Fijate que el chico de la esquina los ayudó, pregunta ahí en esa casa de rejas negras”, nos rumbea, incluso, otra mujer que se asomó al escuchar que un intruso hablaba desde la vereda con alguien de los monoblooks.

Hay también elogios y agradecimiento del otro lado. “Muy contentos con la barriada porque hasta nos regalaron ropa de trabajo, rompevientos, pilotos de lluvia, nos brindaron cariño, nos cebaron mates, obsequiaron tortas fritas . El barrio apoyó mucho la iniciativa. Matías, un vecino que vive pegado a una de las pinturas, la rompió, también Giuliano (Tulio) otro chico que vive en la esquina de 25 de Mayo y Perú y se encargó de darle alojamiento a los artistas y se bancó el trajín de los andamios, guardando herramientas en su casa durante los 6 días en que se realizó toda la obra”, destaca reconfortado Rodrigo Muñoz , más conocido como Sider 1 .

El destacado artista local va más allá en su agradecimiento, lo que habla a las claras de la hermosa convivencia y mancomunión con el pueblo, que incluso aportó su granito de arena en las joyitas.

“El mural en altura iba a estar en Mengelle frente a la Cooperativa Obreara, al final un vecino desistió y pasamos a 25 de Mayo y Perú y realmente toda la cuadra de ese lado nos apoyó muchísimo. Tanto la señora del consorcio que nos dio el ok de entrada, como los vecinos que colaboraron para armar los andamios… Fueron 3 días montando eso para tener una seguridad adecuada para el proyecto y trabajar seguro”, agrega Rodri, quien a la vez está dando el puntapié inicial a un corto televisivo con su biografía.

El muchacho participó en los dos murales que movilizaron y embellecieron a un barrio cipoleño. Aclara, por las dudas, que son proyectos diferentes, independientes uno del otro, pero hechos con la misma pasión.

E.C.P MURALES (5) El imponente mural de 25 de Mayo y Paraguay, obra de los chicos de Ninjaz Crew. Estefania Petrella

“El que está en los Monoblooks, en 25 de Mayo entre Perú y Paraguay, el del gato es una iniciativa que surge a partir de Nube (Nuve.oner), que es un chico de Buenos Aires que viene pregonando ‘el mural en altura’ en todo el país y convoca a artistas referentes de cada lugar para intervenir las paredes. De Cipolletti me convocó a mi y también se sumo Atis (Soy.Atis), una chica de Roca”, explica mientras realiza una producción para el filme.

La obra a la que se refiere resalta por su dimensión, colorido y originalidad. Algo realmente novedoso en Cipo ya que “no había de ese tamaño”.

La zona cobró vida y alegría a partir del arte callejero. Es que enfrente los Ninjaz Crew previamente habían realizado otra bella creación. Y la gente, con su predisposición también contribuyó a que el sueño de los muchachos se haga realidad.

image Los andamios que los vecinos ayudaron a guardar y a armar.

El grupo regional está integrado por Adderal, Zeache, Sr.Tulio, Berks, Nax, Sider y Kaos. “Con ellos ya veníamos interviniendo a la ciudad, algunos son de Neuquén y la mayoría de Cipolletti. Hace año y medio venimos pintando las paredes de los barrios. Pero bueno, ahora me contactaron de Buenos Aires para este nuevo proyecto innovador y estoy más que feliz”, admite el joven, en el mejor momento de su carrera.

E.C.P MURALES (7) Todo el color y la majestuosidad en las pinturas que alegraron a un barrio. Estefania Petrella

“Es por un lado un grupo que a pulmón está pintando las paredes para embellecer Cipolletti. Y ahora este proyecto nuevo en gran escala para la ciudad también aporta un montón”, culmina Sider, quien junto a sus colegas y a los vecinos -vale decirlo- le pone color a Cipolletti con su talento y su arte.

¡Una pinturita, chicos!

E.C.P MURALES (13) Gigante como sus murales las creaciones de los chicos. Estefania Petrella