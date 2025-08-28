El playero agredido contraataca: nombró abogado y acusará a quienes le pegaron

El trabajador de la YPF permanece internado por las heridas sufridas. Lo representará Michel Rischmann, quien dijo que desconoce las denuncias por abuso que habrían desatado el ataque.

Uno de los agresores del playero de la estación de servicios. El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad.

Sigue la polémica por el violento ataque sufrido por un empleado de la estación de servicio YPF ubicada sobre la Ruta Provincial 65, en Fernández Oro.

Mientras se confirmó que el hombre tiene antecedentes por abuso sexual, hechos que una hipótesis asevera que habrían desatado la agresión por parte de dos jóvenes que hasta el momento no habrían sido ubicados, el playero se presentó como querellante y nombró al abogado local Michel Rischmann para que lo represente en la causa por la golpiza.

El profesional informó que el miércoles formalizaron la presentación en el Ministerio Público Fiscal y esperan que en el transcurso de este jueves dicten el decreto que les permita intervenir en el expediente que se tramitará en Cipolletti. La jurisdicción se definió porque se sumó una denuncia por un delito sexual en Allen.

Quieren atrapar a los agresores

Rischmann indicó que solicitaron una serie de medidas para detener a los dos hombres que el último lunes 25 se presentaron en el establecimiento comercial le dieron una salvaje paliza, con patadas y piñas por todo el cuerpo y la cabeza. El incidente generó una enorme conmoción, porque quedó registrado por una cámara de seguridad y las imágenes se viralizaron.

En principios se informó, tanto la Policía como Fiscalía, que había sufrido heridas leves y que no se había denunciado el hecho, lo que impedía iniciar una investigación de oficio.

Pero el abogado aclaró que el hermano del trabajador presentó la denuncia al día siguiente, es decir el martes.

Pero además resaltó que las lesiones padecidas fueron de carácter grave, por lo que las primeras horas estuvo internado en terapia intensiva. Sostuvo que el miércoles pasó a una sala común, pero que continúa en observación. Precisó que presenta muchas lesiones en distintas partes del cuerpo, pero especialmente registra severos traumatismos faciales.

Por otra parte Rischmann dijo puso en dudas las denuncias de abuso contra su defendido, ya que el mismo E.V. manifestó desconocer acusaciones en su contra.

Antecedentes por abuso

No obstante, fuentes judiciales le confirmaron a LMCipolletti que EV en noviembre de 2023 fue condenado a 9 meses de prisión condicional y pautas de comportamiento por abuso sexual simple -tocamientos- contra una niña. Pero además este lunes, el mismo día del ataque, volvió a ser denunciado por un hecho similar en la ciudad de Allen. En este caso la denunciante fue una mujer con quien había tenía una relación afectiva, a quien también habría atacado sexualmente.

Según la información judicial a la que accedió LMCipolletti, E.V. (no se proporciona el nombre para resguardar la identidad de la víctima) fue hallado culpable de un abuso cometido entre marzo y julio de 2021. La víctima era una niña de apenas 11 años, que se encontraba sola en su vivienda de Fernández Oro cuando ocurrieron los hechos.

La investigación determinó que el acusado aprovechó la confianza que le tenían en el entorno familiar para cometer el delito. Tras el juicio, el 30 de noviembre de 2023 se le impuso una condena de prisión en suspenso.

Esto implica que el hombre no fue encarcelado de inmediato, pero quedó bajo condiciones estrictas de conducta, con la advertencia de que cualquier nuevo delito o incumplimiento podía derivar en la revocación del beneficio y en el cumplimiento de la pena de manera efectiva.

Una nueva acusación en Allen

Este lunes 25 de agosto, mientras las imágenes de la golpiza en la estación de servicio comenzaban a circular por redes sociales, una joven mayor de edad radicó una denuncia en la ciudad de Allen en la que también acusó a E.V. de abuso sexual.

La presentación fue realizada en sede judicial y dio origen a un nuevo legajo de investigación. En ese contexto, personal policial intentó notificar al denunciado sobre la causa en trámite, pero al llegar a su domicilio se encontraron con que no estaba disponible: se hallaba internado como consecuencia de las lesiones sufridas durante la golpiza de la noche anterior.

Si este proceso judicial avanza y concluye con una condena, E.V. podría enfrentar el cumplimiento efectivo de la pena en suspenso dictada en 2023, además de la nueva sentencia que corresponda en caso de acreditarse la acusación más reciente.